نتيجة قرعة دور الـ32 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

وكان نادي الهلال تُوج بكأس النسخة الماضية للبطولة بعد فوزه في المباراة النهائية على الوحدة بركلات الترجيح.

وأجريت قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2023-2024، اليوم الأربعاء، بالنظام المفتوح بعد نهاية كل دور لتحديد المباريات.

وتقرر إقامة مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين خلال الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر 2023.

وستقام المباريات بنظام خروج المغلوب، بمشاركة 32 فريقًا تم تقسيمها إلى مستويين، حيث يضُم المستوى الأول أندية دوري روشن للمحترفين في الموسم الماضي، وصاحبي المركز الأول والثاني من دوري يلو للمحترفين في الموسم الماضي.

أما المستوى الثاني فيضم الأندية الهابطة من دوري روشن، إضافة إلى بقية أندية دوري يلو في الموسم الماضي، وبطل دوري الدرجة الثانية.