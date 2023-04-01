محمد صلاح ومحرز يحققان أرقاما قياسية في مباراة مانشستر سيتي وليفربول

حقق المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي أرقاما قياسية عديدة بالهدف الذي سجله في مرمى مانشستر سيتي بالجولة 29 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف سيتي، ليفربول، في قمة الجولة على ملعب الاتحاد في مباراة مهمة للناديين على الرغم من الأهداف المختلفة.

يرغب مانشستر سيتي في تقليص فارق النقاط مع المتصدر آرسنال، بينما يسعى ليفربول إلى الاستمرار في المنافسة على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.