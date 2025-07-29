الزمالك يهدد نجم الفريق بالتجميد حتى نهاية عقده

وجه جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، تهديدا واضحا لأحد أبرز لاعبي الفريق الأبيض، والذي تسعى الإدارة لتجديد تعاقده ودخلت في مفاوضات شاقة معه طوال الفترة الماضية، ولكن وجدت مماطلة من اللاعب بشكل مقلق.

ومنذ تولي جون إدوارد مسؤولية الإدارة الرياضية وهو يسعى بكل قوة لتجديد عقود جميع اللاعبين التي شارفت على الانتهاء حتى لا يتكرر سيناريو أحمد سيد "زيزو"، لاعب الفريق السابق، والذي انتقل للغريم التقليدي، الأهلي في صفقة انتقال حر مع نهاية الموسم الماضي.

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وبات اللاعب الشاب محمد السيد، صداعا في رأس مجلس إدارة النادي الأبيض في الفترة الماضية، في ظل ما تردد أيضا عن رغبة الأهلي في التعاقد معه.

ويحق لمحمد السيد، التوقيع لأي نادِ خلال يناير المقبل، دون العودة لمسؤولي الزمالك، ومع دخوله فترة الـ6 أشهر الأخيرة في عقده.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن هناك عرضا قدم لمحمد السيد لتجديد التعاقد معه لمدة 5 مواسم، وفي انتظار القرار النهائي من اللاعب.

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ويتمسك مسؤولو القلعة البيضاء باستمرار اللاعب الشاب، وعدم رحيله عن صفوف الفريق؛ بسبب أهميته من الناحية الفنية، وباعتباره من أهم المواهب الموجودة في الكرة المصرية.

وكانت الفترة الماضية، شهدت تألق اللاعب صاحب الـ18 عاماً، بعدما تم تصعيده للفريق الأول بنادي الزمالك خلال الموسم الماضي.

ووفقا لما ذكره تقرير لقناة "أون تايم سبورتس"، فإن "محمد السيد هو الأزمة الكبرى في الزمالك حاليا، وجون إدوارد سيعقد معه جلسة وفرصة أخيرة إما التجديد أو التجميد، ولن يسمح له النادي بأن يكرر سيناريو أحمد سيد زيزو بأن يظل يماطل في مسألة تجديد عقده".

وأضاف التقرير: "المدير الرياضي للزمالك أكد لأعضاء الإدارة أنه سيجلس مع اللاعب الشاب بعد عودته من معسكر منتخب الشباب، ويجب أن يأخذ اللاعب قرارا حاسما، وعليه التجديد أو سيتم اتخاذ قرار تأديبي ضده".

ويستعد محمد السيد، في الوقت ذاته للمشاركة مع منتخب مصر للشباب في بطولة كأس العالم بالنسخة المقبلة.