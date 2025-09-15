قضية الكنزاري ومشادة البنزرتي.. 5 أحداث ساخنة في الدوري التونسي

لم تمر أكثر من 5 جولات على انطلاق الدوري التونسي للمحترفين 2025 ـ 2026 حتى ظهرت مؤشرات أول منعطفات الموسم الجديد، وتزايد الجدل إزاء أداء الحكام، فيما انفجرت ضجة كبرى حول سلوك بعض المدربين خلال منافسات الجولة الخامسة التي دارت نهاية الأسبوع الماضي.

وسقط الترجي التونسي في فخ الخسارة الأولى هذا الموسم أمام مضيفه الملعب التونسي، في مواجهة صاخبة نال خلالها ماهر الكنزاري، مدرب الفريق الأحمر والأصفر، النصيب الأكبر من الانتقادات بسبب ما بدر عنه من على دكة بدلاء فريقه.

وشهدت الجولة الخامسة 5 أحداث لافتة نوردها في التقرير التالي:

خسارة الترجي: مؤشرات واضحة للتراجع

ترنّح الترجي حامل اللقب في أول جولتين من الموسم الجديد، وذلك بالتعادل أمام كل من مستقبل قابس والاتحاد المنستيري قبل أن يتدارك الأمور سريعا بجمعه 6 نقاط سريعة على حساب الشبيبة القيروانية ومستقبل سليمان.

لكن مؤشرات التراجع ظهرت من جديد وبوضوح داخل الفريق الذي سيبدأ يوم السبت مشواره في الدور التمهيدي الأول أمام "أس فان" النيجر، إذ تكبد رفاق يوسف بلايلي خسارتهم الأولى ضد الملعب التونسي بهدف دون رد يوم السبت لتنفتح بذلك موجة من الانتقادات اللاذعة ضد ماهر الكنزاري ولاعبيه.

وقبل الحسم في بعض المسائل المتعلقة بمصير بعض اللاعبين والمدرب، فجرت الخسارة غضبا عارما بينما اعتبرها كثيرون، لا فقط علامة على أزمة الفريق الخفية، وإنما أيضا على قدرة الملعب التونسي في الجهة المقابلة على المراهنة على المراتب الأولى هذا الموسم.

تلفظ الكنزاري

وخلال المباراة ذاتها، استأثرت اللقطة المشينة التي أتاها المدرب ماهر الكنزاري بتفوهه بلفظ صادم جدا، التقطته شاشة التلفزيون صوتا وصورة باستنكار الشارع الرياضي.

وخلال الدقيقة 65 من المباراة، عندما كان الملعب يتقدم (1 ـ 0)، أخطأ لاعب الترجي شهاب الجبالي في تمرير الكرة لزميله ليوبخه الكنزاري بألفاظ نابية تضمنت حتى المس من الجلالة وسط صدمة للكثير من المتابعين.

ولم يعلق الكنزاري ولا الترجي حتى الآن على الحادثة بعد مرور نحو 48 ساعة ولكن بعض المصادر القريبة من الفريق أكدت لـ"إرم نيوز" أن إدارة الترجي ستجتمع بمدربها لطلب توضيحات حول أزمة اللفظ الصادم من المدرب.

ويلعب الترجي غدا الثلاثاء في ملعبه رادس، أمام نجم المتلوي ضمن الجولة السادسة في حين لا يزال حضور المدرب في المباراة محل جدل من قبل لجنة الانضباط برابطة الدوري.

مشاكل التحكيم

لم يكن الجدل الصاخب حول تلفظ الكنزاري تجاه لاعبه شهاب الجبالي الحادثة الوحيدة المثيرة في المباراة بل سادت الاحتجاجات على أداء الحكام المباراة خصوصا عندما ألغى نضال اللطيف ركلة جزاء بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

ولم يرفع اللطيف بطاقة حمراء بدت مستحقة للاعب الملعب التونسي فيما سادت نهاية المباراة احتجاجات عارمة من الفريقين، إذ اعتبر لاعبو الملعب أن الحكم أضاف 17 دقيقة بين الشوطين كوقت بديل وهو ما اعتبروه تقديرا خاطئا.

وشهدت مباريات الجولة أيضا احتجاجات عارمة ضد الحكام، إذ اتهم الصفاقسي الحكم الصادق السالمي بحرمان الفريق من الفوز على الإفريقي في حين وجه اتحاد بن قردان رسالة احتجاج للاتحاد ضد الحكم حسام بولعراس.

مشادة البنزرتي

أثار مدرب النادي الإفريقي فوزي البنزرتي موجة من الغضب والاستنكار بعد أن دخل في اشتباك لفظي ومادي مع لاعبه غيث الصغير إثر نهاية مباراة الفريق أمام الصفاقسي أمس الأحد.

وسقط الإفريقي أمام الصفاقسي في التعادل (1 ـ 1) ليواصل عجزه عن الفوز للمباراة الثانية تواليا على ملعبه.

وعقب نهاية اللقاء دخل البنزرتي في مشادة بدا أنها ستنتهي سريعا مع لاعبه غيث الصغير إلا أن البنزرتي انفعل بطريقة عنيفة ضد اللاعب الذي كان خرج بديلا في الشوط الثاني.

وأظهرت اللقطات المتداولة على المنصات الاجتماعية البنرزتي وهو ينفعل بشدة ويركل غيث الصغير قبل أن يتدخل البعض للتهدئة.

صدارة الجرجيسي: نقطة ضوء

وفي ضوء زخم الأحداث السيئة للجولة الخامسة، شكل الترجي الجرجيسي الاستثناء الجميل في الدوري التونسي بعدما واصل نتائجه الإيجابية المذهلة تحت قيادة مدربه أنيس بوجلبان.

وحقق الجرجيسي انتصاره الرابع في 5 مباريات ليتصدر الجدول برصيد 13 نقطة مؤكدا أن النتائج المتميزة لا تحتاج بالضرورة للكثير من الأموال.

وفاز الجرجيسي خارج أرضه على الصفاقسي والإفريقي ومستقبل قابس ليكون الوحيد الذي يحقق 3 انتصارات بعيدا عن قواعده في الدوري وينطلق نحو موسم لافت للعام الثاني تواليا.