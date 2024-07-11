رسميًا.. رولاني موكوينا مدربًا لنادي الوداد المغربي

أعلن نادي الوداد البيضاوي المغربي، رسميًا، التعاقد مع المدرب الجنوب أفريقي رولاني موكوينا المدير الفني السابق لفريق صن داونز، وذلك لتولّي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم المقبل.

ونشر نادي الوداد بيانًا عبر مختلف حساباته على منصات التواصل أعلن من خلاله تولّي رولاني موكوينا، مسؤولية تدريب الفريق.

وقال الوداد في بيانه: "مرحبًا بك على متن الطائرة، المدرب رولاني موكوينا".

وأضاف: "أنت على استعداد لقيادتنا إلى النصر".

وكشفت تقارير صحفية أن موكوينا حضر إلى المغرب، بصحبة جهازه المساعد المكون من 5 أفراد استقر عليهم.

وسينضم إليهم أحد لاعبي الوداد السابقين إلى الجهاز الفني الجديد، لتسهيل تقديم المعطيات التي قد يحتاجها في تجربته.

يذكر أن موكوينا قد رحل بالتراضي عن صن داونز، بعد الاتفاق على تعيين مانكوبا مانجيثي مساعده السابق بدلاً منه في منصب المدير الفني.

وحصد صن داونز تحت قيادة موكوينا، لقبي دوري جنوب أفريقيا، ودوري السوبر الأفريقي عن الموسم المنصرم.

وسيكون موكوينا، الذي قاد صن داونز في الموسمين الماضيين إلى تحقيق نتائج لافتة، مطالبا بالخروج بالوداد البيضاوي من أزمة النتائج التي سقط فيها، خلال العام الماضي، فقد خرج خالي الوفاض من المسابقات كلها، وأنهى سباق الدوري المغربي في المركز الخامس ليغيب عن المشاركة في دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.