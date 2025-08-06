النصر السعودي ينافس بقوة لضم نجم ليل الفرنسي ‎

لا يزال نادي النصر السعودي بقيادة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو يبحث بقوة، بعد التعاقد مع جواو فيليكس، عن تدعيم هجومي جديد، قبل إغلاق الميركاتو الصيفي بنهاية الشهر الجاري.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "فوت ميركاتو"، فإن نادي ليل الفرنسي على وشك خسارة جناحه الكوسوفي إيدون زيغروفا خلال هذا الصيف، بعد اهتمام عدد من الأندية من بينها النصر، بالتعاقد معه في الميركاتو الصيفي.

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وأوضح التقرير أن كل من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، ونابولي الإيطالي، والنصر أبدوا اهتماماً بالتعاقد مع إيدون زيغروفا، الذي لديه عقد مع ليل حتى يونيو 2026.

وأصبح إيدون أقرب للرحيل من أي وقت مضى، إذ يبدو أن الجناح الكوسوفي لم يعد يرغب في البقاء مع النادي، ما جعل العديد من الأندية المختلفة تلاحقه؛ لأدائه اللافت بالدوري الفرنسي.

وسجل زيغروفا، البالغ من العمر 26 عاما، 26 هدفاً وقدم 18 تمريرة حاسمة، في 107 مباراة خاضها بقميص ليل منذ انضمامه إلى النادي عام 2022، قادما من بازل السويسري.

وعلى الرغم أن النصر يجري محادثات بالوقت الحالي مع اللاعب، إلا أن إيدون متحمس بشكل أكبر لفكرة الانضمام إلى مارسيليا، واستمرار اللعب بالدوري الفرنسي.

ويستعد النصر حاليا لمواجهة ريو آفي البرتغالي، غدًا الخميس، ضمن سلسلة مباريات الفريق الودية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026.

واستهل العالمي معسكره الخارجي بالفوز على سانت يوهان وتولوز، ويأمل مواصلة الأداء الجيد أمام الفريق البرتغالي.

ومن المقرر أن يستمر معسكر النصر في البرتغال حتى 11 أغسطس الجاري، ثم يستكمل تحضيراته بمرحلة أخيرة على ملعب النادي قبل أن يغادر إلى هونغ كونغ لمواجهة الاتحاد، يوم 19 من الشهر الجاري، بالدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر السعودي.