يرى ميكل أرتيتا مدرب نادي آرسنال الإنجليزي، أن على فريقه رفع المستوى ليفوز باللقب الذي أفلت من قبضته الموسمين المنصرمين.

وبنهاية الموسم الماضي، حقق فريق أرتيتا 89 نقطة، وسجل عددا أكبر من الأهداف، واستقبلت شباكه عددا أقل من الأهداف مقارنة بالموسم السابق، لكنه اكتفى أيضا بالمركز الثاني خلف مانشستر سيتي البطل.

وقال أرتيتا في مؤتمر اليوم الجمعة في رده على سؤال بشأن الأمور التي يحتاجها آرسنال للفوز باللقب هذا الموسم: "كسر المزيد من تلك الأرقام القياسية مجددا وحصد مزيد من النقاط هذا بالتأكيد".

وأضاف أرتيتا قبل مواجهة ولفرهامبتون غدا السبت أن مستوى الفريق الموسم الماضي "لن يكون كافيا. في ظل مستوى المنافسة، وتزداد صعوبة المنافسة كل موسم، ويجب علينا أن نتحسن، هذا مؤكد".

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وظل آرسنال في السباق على اللقب حتى الجولة الأخيرة من الموسم المنصرم، ويرشحه الكثيرون لإنهاء هيمنة سيتي على اللقب والحيلولة دون فوز فريق المدرب بيب غوارديولا باللقب للمرة الخامسة على التوالي.

وقال أرتيتا: "منذ اليوم الأخير أعتقد أننا التقينا كل لاعبي النادي، وأخبرني اللاعبون أننا سنفعلها، نريد المزيد لن نتوقف عند هذه النقطة ونريد المزيد".

ويستعد المدافع ريكاردو كالافيوري، المنضم حديثا إلى آرسنال لخوض مباراته الأولى أمام ولفرهامبتون، كما أن الظهير الهولندي يورين تيمبر جاهز للمواجهة بعد غيابه عن المنافسات لنحو عام؛ بسبب إصابة في الركبة.

ويفتقد آرسنال جهود المدافعين تاكيهيرو تومياسو وكيران تيرني.