تاريخي أكبر من ناديكم.. مودريتش يرد على إهانة قناة برشلونة

رد اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ميلان الإيطالي، على إهانة قناة برشلونة له في الساعات الماضية.

وانضم مودريتش إلى ميلان مؤخراً بعد نهاية رحلته مع ريال مدريد الإسباني على مدار 13 عاماً كاملة قضاها رفقة العملاق الأبيض.

أخبار ذات علاقة قناة برشلونة تسخر من مودريتش

وسخر معلق قناة برشلونة أثناء مباراة فريقه الودية ضد سيؤول الكوري الجنوبي، يوم الخميس الماضي، من لوكا مودريتش، مؤكداً أن الأخير يلقى تقدير جماهير برشلونة؛ بسبب مساهماته لصالح الفريق وآخرها في نهائي كأس ملك إسبانيا بتمريرة خاطئة استغلها جوليس كوندي وسجل هدف الفوز.

أخبار ذات علاقة مودريتش جزائري كرواتي.. من هو لوفرو شلفي الذي خطفه برشلونة؟

وتعرضت قناة برشلونة لانتقادات واسعة بعد السخرية من مودريتش، وخاصة بعد رحيله عن صفوف ريال مدريد، وهو الأمر الذي حمل رسالة سلبية لم يصمت أمامها النجم الكرواتي صاحب الـ39 عاماً.

أخبار ذات علاقة أول ردّ فعل من مودريتش بعد منح ريال مدريد رسميا الرقم 10 لمبابي (صورة)

ورد مودريتش تعليقاً على سخرية قناة برشلونة في رسالة للمقربين إليه بحسب شبكة "ديفنسا سنترال" قائلاً: "لقد فزت بدوري أبطال أوروبا أكثر منهم وتاريخي أكبر منهم".

وفاز مودريتش بلقب دوري الأبطال 6 مرات مع ريال مدريد، بينما حصد برشلونة اللقب القاري 5 مرات.

وكان آخر لقب قاري حققه برشلونة موسم 2014 - 2015.