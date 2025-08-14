البدري لـ "إرم نيوز": لدي عروض ليبية جديدة.. وأحلم بهذا اللاعب في الأهلي طرابلس

قاد المدرب المصري حسام البدري فريقه الأهلي طرابلس للتتويج بلقب الدوري الليبي لكرة القدم للمرة الرابعة عشرة في تاريخ النادي بعد اعتلاء صدارة ترتيب مرحلة سداسي التتويج دون هزيمة.

ونجح البدري في تحقيق الفوز باللقب المحلي وقيادة الأهلي طرابلس نحو المشاركة في دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم المقبل.

وتحدث حسام البدري في حواره مع "إرم نيوز" حول كواليس التتويج بلقب الدوري الليبي وأهدافه مع الأهلي طرابلس خلال المرحلة القادمة.. فإلى سطور الحوار:

= بداية، ما الموقف الأصعب لك في رحلة التتويج بلقب الدوري الليبي؟

في البداية كانت الأمور صعبة والجميع يطالبني بتحقيق لقب الدوري وكل مباراة كانت بمثابة نهائي لي مع الفريق وكان الهدف الفوز فقط.

= ما أهم وأصعب مباراة لك في مشوار الدوري؟

كل المباريات كانت مهمة بالنسبة لي خاصة أن الدوري الليبي قوي وسيكون أقوى في المواسم المقبلة.

= هل رحلة حسام البدري مستمرة مع الأهلي طرابلس؟

الإدارة تحدثت معي للبقاء مع الفريق ولكنني طلبت مهلة للتفكير لحسم موقفي، وبالطبع الأهلي طرابلس فريق كبير وإدارة مميزة.

لحظات كتابة المجد، و دموع البدري و رضاء، و فرحة رجالٍ قاتلوا حتّى النهايةِ لإسعاد أمّةٍ خضراء. سيبقى عبقُ التاريخ... Posted by Alahli SC on Wednesday, August 13, 2025

= هل تلقيت عروضاً في الفترة الأخيرة؟

نعم، تلقيت عروضاً من الدوري المصري والليبي، ولكن لم احسم موقفي بعد.

= بوصفك مدربا سابقا للأهلي المصري، كيف تقيم عمل المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأحمر؟

لا أستطيع الحكم عليه في الفترة الحالية، وأي شيء يقال عكس ذلك فهو ظلم للمدير الفني خاصة أنه بحاجة إلى خوض 5 مباريات على أقل تقدير للحكم عليه.

= من اللاعب الذي تتمنى ضمه من الأهلي المصري إلى الأهلي طرابلس؟

اللاعب الذي أتمناه هو من يحقق طريقة لعبي بامتياز ويسهم في تنفيذ خطتي، وأتمنى بالطبع التعاقد مع محمود حسن "تريزيغيه".