مقابل 105 ملايين جنيه إسترليني.. تشيلسي سيجعل إنزو فرنانديز أغلى لاعب في بريطانيا

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن تشيلسي قدم عرضًا بقيمة 105 ملايين جنيه إسترليني للدولي الأرجنتيني إنزو فرنانديز نجم بنفيكا، في صفقة من شأنها أن تجعل لاعب خط الوسط أغلى لاعب في بريطانيا.

وكان تشيلسي يسعى للحصول على خدمات الدولي الأرجنتيني الفائز بكأس العالم 2022 منذ بداية فترة الانتقالات الشتوية الحالية، واقترب من ضمه بعد تلبية الشرط الجزائري في عقده.