مقابل 105 ملايين جنيه إسترليني.. تشيلسي سيجعل إنزو فرنانديز أغلى لاعب في بريطانيا
ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن تشيلسي قدم عرضًا بقيمة 105 ملايين جنيه إسترليني للدولي الأرجنتيني إنزو فرنانديز نجم بنفيكا، في صفقة من شأنها أن تجعل لاعب خط الوسط أغلى لاعب في بريطانيا.
وكان تشيلسي يسعى للحصول على خدمات الدولي الأرجنتيني الفائز بكأس العالم 2022 منذ بداية فترة الانتقالات الشتوية الحالية، واقترب من ضمه بعد تلبية الشرط الجزائري في عقده.
ولا تزال هناك مفاوضات جارية فيما يتعلق بطريقة دفع قيمة الصفقة، لكن نادي غرب لندن واثق الآن من إتمام الصفقة، وفقًا لصحيفة "التلغراف" البريطانية.
وقدم النادي الذي يملكه الأمريكي تود بويلي عرضًا بقيمة 105 ملايين جنيه إسترليني سيتم دفعه في صورة دفعة واحدة كبيرة وخمس لاحقة.
وعلى الرغم من أن هذا ليس الحل المثالي للنادي البرتغالي، إلا أن تشيلسي واثق من أنهم سيكونون قادرين على المضي قدمًا في الصفقة.
وقدم تشيلسي، الذي أكد التعاقد مع مالو جوستو من أولمبيك ليون، يوم الأحد، مقابل 26.3 مليون جنيه إسترليني، عرضًا بقيمة 75 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى المكافآت، لكن رفضه بنفيكا في وقت سابق من الشهر.
وكان فرنانديز صريحا جدًا في محاولاته لمغادرة النادي البرتغالي خلال فترة الانتقالات الحالية، مما منح تشيلسي الثقة في الحصول على الصفقة.
وبدا أن تحرك تشيلسي مع فرنانديز لن يؤتي ثماره بعد أن أصدر بنفيكا بيانًا في ديسمبر/كانون الأول الماضي أصر فيه على أنه سيبقى معهم حتى نهاية موسم 2022/2023.
وأوضح نادي بنفيكا أن رئيس النادي روي كوستا لم ينطق في أي وقت بالكلمات التي يتم تداولها في إيطاليا من قبل منصة "DAZN" الإخبارية بشأن رحيل اللاعب.
وعزز تشيلسي بالفعل فريقه هذا الشهر بعدة تعاقدات، بما في ذلك ديفيد داترو فوفانا وبنوا بادياشيل وأندري سانتوس وجواو فيليكس وميخايلو مودريك ونوني مادويكي ومالو غوستو.
وسيرتبط جوستو أيضًا بشكل دائم مع تشيلسي في الصيف بعد عودته إلى ليون على سبيل الإعارة لبقية الموسم، بعد الانتهاء من انتقاله إلى ستامفورد بريدج.