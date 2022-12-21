احتفال ميسي بكأس العالم الأكثر حصداً للإعجاب في تاريخ إنستغرام

وتم تسجيل الرقم القياسي السابق من خلال صورة مخزنة لبيضة على خلفية بيضاء والتي نالت 55.7 مليون إعجاب، بعد أن تم نشرها بواسطة الحساب وورلد ريكورد ايج في يناير كانون الثاني 2019 في محاولة متعمدة لتصبح أكثر منشورات إنستغرام إعجابا على الإطلاق.

وسجل ميسي (35 عاما) هدفين قبل أن يسجل أيضا خلال ركلات الترجيح في نهائي مثير للغاية وصف بأنه من بين الأعظم على الإطلاق، وتم استقبال المنتخب الأرجنتيني في ظل مشاهد فرح كبيرة عند عودته إلى البلاد.

وكتب ميسي بجانب المنشور الذي تضمن 10 صور له وهو يرفع الكأس عاليا ويحتفل مع زملائه في الفريق "أبطال العالم! حلمت بهذا مرات عديدة، كنت أرغب في ذلك لدرجة أنني ما زلت لا أصدق، لا أستطيع تصديق ذلك".

وأضاف: "شكرا جزيلا لعائلتي، لكل من يدعمني وأيضا لكل من آمن بنا. نثبت مرة أخرى أنه عندما يقاتل الأرجنتينيون معا ككتلة واحدة، يمكننا تحقيق ما نصبو إليه".

وتابع: "ميزة هذه المجموعة، التي تتجاوز أسماء عناصرها، هي قوة الجميع وقتالهم من أجل نفس الحلم الذي كان حلم جميع الأرجنتينيين ... لقد حققنا ذلك!"