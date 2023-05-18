"أخبرتك".. سر حديث غوارديولا لريو فرديناند بعد إقصاء ريال مدريد (فيديو)

وتأهل مانشستر سيتي الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بانتصاره الكبير على حامل اللقب ريال مدريد الإسباني بأربعة أهداف نظيفة في إياب الدور نصف النهائي من المسابقة القارية.

ونزل السيتي أرض ملعبه "الاتحاد" بنسق هجومي مرتفع فارضا سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللعب، وسط تراجع كبير لعناصر الريال الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على الدفاع أمام زخم المحاولات المتواصلة لكتيبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

والتقطت عدسات المصورين غوارديولا وهو يوجه رسالة إلى ريو فرديناند الذي كان يحلل المباراة في أحد الأستوديوهات التحليلية وقال له: "لقد أخبرتك.. لقد أخبرتك".

وكشف ريو فرديناند عن سبب تلك الجملة التي قالها غوارديولا، حيث أعلن أن المدرب الإسباني أرسل له رسالة نصية اليوم قائلا: "صدقوني سنهزمهم".