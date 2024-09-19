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رياضة

رايا يمنح آرسنال تعادلا ثمينا ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

واصل آرسنال سلسلة مبارياته دون خسارة في الدوري ودوري أبطال أوروبا حتى الآن
رايا يمنح آرسنال تعادلا ثمينا ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا (فيديو)
أتالانتا وآرسنال
إرم نيوز
إرم نيوز
19 سبتمبر 2024، 9:39 م

 أنقذ الإسباني ديفيد رايا حارس مرمى فريقه أرسنال من خسارة بدت قريبة جدا أمام مضيفه أتالانتا الإيطالي ومنحه نقطة ثمينة بتصديه لركلة جزاء بطريقة رائعة في المباراة الافتتاحية للفريقين في دوري أبطال أوروبا اليوم الخميس.

واندفع رايا إلى اليمين ليتمكن من التصدي لركلة الجزاء التي نفذها ماتيو ريتيغي في الدقيقة 51 ثم اندفع تماما نحو أقصى الجهة اليسرى ليبعد ضربة رأس من المهاجم اثر متابعته للكرة في تصدّ خرافي مثير.

وقاد رايا فريق مواطنة المدرب ميكل أرتيتا ليمتص ضغط أصحاب الأرض على ملعب بيرغامو الصاخب.

وبدأ أتالانتا المباراة بقوة لكن جل محاولاته باءت بالفشل في هز شباك أرسنال، بينما كانت أبرز فرصة للأخير من ركلة حرة في الشوط الأول نفذها بوكايو ساكا لكن حارس مرمى أتلانتا ماركو كارنيسيكي تصدى لها ببراعة.

وسدد غابرييل مارتينيلي فوق العارضة في هجمة نادرة لأرسنال في بداية الشوط الثاني قبل أن يحصل أصحاب الأرض على ركلة جزاء في الدقيقة 51، تقدم لها ريتيغي لكن رايا تصدى لها قبل أن ينهي اللقطة بتصد ثان خيالي ليترك النتيجة دون أهداف.

وحصل كل من أتالانتا وأرسنال على نقطة التعادل، والتي تأتي قبل موقعة كبرى تنتظر رفاق ويليام ساليبا يوم الأحد أمام مانشستر سيتي في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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