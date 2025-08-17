الجيش الروسي: مرتزقة فرنسيون بين القتلى في خيرسون

تحول خرافي.. لياقة جواو فيليكس تذهل جمهور النصر السعودي (صور)
جواو فليكسالمصدر: منصات التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
17 أغسطس 2025، 7:11 ص

أذهل البرتغالي جواو فيليكس، نجم نادي النصر السعودي الجديد جماهير فريقه بـ"تحول مذهل" في لياقته البدنية.

وانضم جواو فيليكس إلى النصر السعودي خلال انتقالات الصيف الجاري، قادما من تشيلسي الإنجليزي.

وأشار النصر في بيان مقتضب إلى أن عقد جواو فيلكس مع النادي يمتد حتى عام 2027.

وخاض النجم البرتغالي فترة الإعداد مع النصر، تحت قيادة مواطنه جورجي جيسوس مدرب الفريق الأول لكرة القدم.

تحول خرافي

تداول مغردون صورا، أظهرت التحول الخرافي في لياقة النجم البرتغالي الشاب بعد انضمامه للنصر.

وقبل انضمامه إلى كتيبة كريستيانو رونالدو، ظهر فيليكس بوزن زائد نوعًا ما.

إلا أن صوره في معسكر النصر، أظهرت تحولا خرافيا في بنيته الجسدية، بعد أن فقد الكثير من وزنه خلال فترة الإعداد تحت قيادة جيسوس.

 

0647b2b1-4a9c-451b-b2e0-4db83e0cbcca

 

 

 

8a49dfc2-41ef-4820-95ff-fb142f99b8b3

 

 

يذكر أن فيليكس يزين قائمة النصر التي ستلعب في نصف نهائي كأس السوبر السعودي أمام الاتحاد يوم 19 أغسطس الجاري.

