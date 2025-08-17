تحول خرافي.. لياقة جواو فيليكس تذهل جمهور النصر السعودي (صور)

أذهل البرتغالي جواو فيليكس، نجم نادي النصر السعودي الجديد جماهير فريقه بـ"تحول مذهل" في لياقته البدنية.

أخبار ذات علاقة إضافة مذهلة.. كومان يمنح النصر السعودي 5 خطط هجومية مرعبة

وانضم جواو فيليكس إلى النصر السعودي خلال انتقالات الصيف الجاري، قادما من تشيلسي الإنجليزي.

وأشار النصر في بيان مقتضب إلى أن عقد جواو فيلكس مع النادي يمتد حتى عام 2027.

وخاض النجم البرتغالي فترة الإعداد مع النصر، تحت قيادة مواطنه جورجي جيسوس مدرب الفريق الأول لكرة القدم.

أخبار ذات علاقة جيسوس استبعده.. عروض تركية لإنقاذ نجم النصر السعودي

تحول خرافي

تداول مغردون صورا، أظهرت التحول الخرافي في لياقة النجم البرتغالي الشاب بعد انضمامه للنصر.

وقبل انضمامه إلى كتيبة كريستيانو رونالدو، ظهر فيليكس بوزن زائد نوعًا ما.

إلا أن صوره في معسكر النصر، أظهرت تحولا خرافيا في بنيته الجسدية، بعد أن فقد الكثير من وزنه خلال فترة الإعداد تحت قيادة جيسوس.

يذكر أن فيليكس يزين قائمة النصر التي ستلعب في نصف نهائي كأس السوبر السعودي أمام الاتحاد يوم 19 أغسطس الجاري.