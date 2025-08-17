المغرب يعبر الكونغو ويتأهل إلى ربع نهائي أمم أفريقيا للمحليين (فيديو)

حقق منتخب المغرب فوزاً مثيراً على حساب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 3-1، اليوم الأحد، في ختام منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين التي تقام في ضيافة 3 دول، هي: أوغندا، وكينيا، وتنزانيا.

وتقدم منتخب المغرب عن طريق لاعبه أسامة المليوي، ثم أحرز محمد ربيع حريمات الهدف الثاني من ضربة جزاء قبل أن يختتم الثلاثية اللاعب أسامة المليوي.

ورفع منتخب المغرب رصيده بقيادة مديره الفني طارق السكتيوي إلى 9 نقاط في المركز الثاني بجدول الترتيب.

وفاز منتخب كينيا في الجولة ذاتها بنفس المجموعة على حساب زامبيا بهدف دون ردٍ سجله ألونغليلو في الدقيقة 75.

واحتفظ منتخب كينيا بالصدارة بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط ليتأهل مع المغرب إلى ربع نهائي البطولة.

أخبار ذات علاقة وفاة أحمد فرس أسطورة المنتخب المغربي وهدافه التاريخي

ويلتقي منتخب المغرب منافسه تنزانيا، يوم 22 أغسطس الجاري، في ربع نهائي البطولة في العاصمة التنزانية دار السلام، بينما يلعب المنتخب الكيني ضد مدغشقر في اليوم ذاته في العاصمة الكينية نيروبي في ربع النهائي أيضاً.

أخبار ذات علاقة إيفرتون الإنجليزي ينقضّ على نجم بايرن ميونخ ومنتخب المغرب

ويخوض منتخب الجزائر، غداً الاثنين، مواجهة مرتقبة ضد النيجر في الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة، بينما يلعب منتخب السودان ضد السنغال في الجولة الأخيرة للمجموعة الرابعة بعد غدٍ الثلاثاء.