وضع النجم الفرنسي كيليان مبابي بصمته مبكرًا، وقاد فريقه ريال مدريد للفوز بكأس السوبر الأوروبي، على حساب أتالانتا الإيطالي، في المباراة التي جرت بين الفريقين على ملعب وارسو في بولندا.

افتتح فيدريكو بالبيردي التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 59 بعدما استلم عرضية حريرية من زميله فينيسيوس جونيور، ووضع الكرة بسهولة في المرمى الخالي من حارسه.

وأضاف الوافد الجديد كيليان مبابي الهدف الثاني بعدها بتسع دقائق في أول ظهور رسمي مع فريقه الجديد الذي انضم إليه هذا الصيف.

وحصد ريال مدريد لقب كأس السوبر الأوروبية للمرة السادسة في تاريخه، ليصبح أكثر أندية القارة تتويجا باللقب.