لتجنب إغراءات الأهلي.. ريال مدريد يستعد لإعلان تجديد عقد فينيسيوس

وفي مواجهة هذا التهديد، يخطط ريال مدريد لإعلان التجديد مع فينيسيوس.

وأشارت إلى أنه، على أبعد تقدير، سيتم الإعلان عن التجديد مع فينيسيوس وإيدير ميليتاو ورودريغو خلال نوفمبر المقبل.

وذكرت "سبورت" أن فينيسيوس سيحصل على 12 مليون يورو من ريال مدريد بموجب العقد الجديد، بالإضافة إلى المكافآت.

وستكون قيمة فسخ العقد مليار يورو، لكن الصحيفة أفادت بأن ريال مدريد يمكن أن يسمح برحيل فينيسيوس مقابل 350 مليون يورو.

وانضم فينيسيوس، البالغ من العمر 23 عاما، لريال مدريد في 2018 من فلامنغو، مقابل 45 مليون يورو.

وتطور فينيسيوس بشكل لافت في الموسمين الماضيين، فقد سجل 23 هدفا وصنع 21 في 55 مباراة في الموسم المنقضي، في حين سجل 22 هدفا وصنع 20 في 52 مباراة موسم 2021/2022.

وبالمجمل، لعب فينيسيوس 232 مباراة مع ريال مدريد، سجل فيها 62 هدفا وصنع 65.