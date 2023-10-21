لتجنب إغراءات الأهلي.. ريال مدريد يستعد لإعلان تجديد عقد فينيسيوس
ذكرت صحيفة "سبورت" أن ريال مدريد يريد تجديد عقد نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور؛ لتجنب الإغراءات السعودية.
ووفقا للصحيفة، فإن أندية سعودية سلطت أنظارها على فينيسيوس، وأن هناك تكهنات بتقديم عروض مغرية مماثلة لما يحصل عليه كريم بنزيما مهاجم الاتحاد.
ونجح الاتحاد في إقناع بنزيما بعدم التجديد مع ريال مدريد والانضمام للعميد مقابل 200 مليون يورو سنويا، كما كشفت "سبورت".
وبحسب الصحيفة، فإنه رغم أن فينيسيوس جدد عقده مع ريال مدريد حتى يونيو 2027 (لم يتم الإعلان الرسمي) إلا أن الأهلي السعودي وضع المهاجم البرازيلي نصب عينيه كهدف للموسم المقبل.
وأوضحت أن الأهلي لم يلبّ التوقعات، رغم التعاقد مع رياض محرز وإدواردو ميندي وفرانك كيسي وغابرييل فيغا وروبرتو فيرمينو.
ويحتل الأهلي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة من 9 مباريات.
وأكدت الصحيفة أن الأهلي يخطط بالفعل للموسم الجديد، وأن فينيسيوس سيكون "التوقيع القنبلة".
وفي مواجهة هذا التهديد، يخطط ريال مدريد لإعلان التجديد مع فينيسيوس.
وأشارت إلى أنه، على أبعد تقدير، سيتم الإعلان عن التجديد مع فينيسيوس وإيدير ميليتاو ورودريغو خلال نوفمبر المقبل.
وذكرت "سبورت" أن فينيسيوس سيحصل على 12 مليون يورو من ريال مدريد بموجب العقد الجديد، بالإضافة إلى المكافآت.
وستكون قيمة فسخ العقد مليار يورو، لكن الصحيفة أفادت بأن ريال مدريد يمكن أن يسمح برحيل فينيسيوس مقابل 350 مليون يورو.
وانضم فينيسيوس، البالغ من العمر 23 عاما، لريال مدريد في 2018 من فلامنغو، مقابل 45 مليون يورو.
وتطور فينيسيوس بشكل لافت في الموسمين الماضيين، فقد سجل 23 هدفا وصنع 21 في 55 مباراة في الموسم المنقضي، في حين سجل 22 هدفا وصنع 20 في 52 مباراة موسم 2021/2022.
وبالمجمل، لعب فينيسيوس 232 مباراة مع ريال مدريد، سجل فيها 62 هدفا وصنع 65.