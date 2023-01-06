وفاة الإيطالي جيانلوكا فيالي بعد صراع مع السرطان
جيانلوكا فيالي شخصت إصابته بسرطان البنكرياس لأول مرة في 2017.
أعلنت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) اليوم الجمعة وفاة جيانلوكا فيالي مهاجم منتخب إيطاليا السابق عن عمر 58 عاما بعد صراع مع السرطان.
وخاض فيالي، الذي قضى مسيرة مبهرة مع سامبدوريا ويوفنتوس وتشيلسي، 59 مباراة دولية مع إيطاليا.
وشخصت إصابته بسرطان البنكرياس لأول مرة في 2017، وتعافى بعد عام لكنه أعلن إصابته مجددا بالمرض العام الماضي.
واعتذر فيالي الشهر الماضي عن عدم الاستمرار في منصبه مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لأسباب صحية.
وكان ضمن الجهاز الذي قاد إيطاليا للفوز ببطولة أوروبا 2020 بعد التفوق على إنجلترا في المباراة النهائية بركلات الترجيح.
وسبق لفيالي تدريب تشيلسي، الذي ارتدى قميصه كلاعب أيضا، وكانت له تجربة قصيرة في قيادة واتفورد الإنجليزي.