وفاة الإيطالي جيانلوكا فيالي بعد صراع مع السرطان

واعتذر فيالي الشهر الماضي عن عدم الاستمرار في منصبه مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لأسباب صحية.

وكان ضمن الجهاز الذي قاد إيطاليا للفوز ببطولة أوروبا 2020 بعد التفوق على إنجلترا في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

وسبق لفيالي تدريب تشيلسي، الذي ارتدى قميصه كلاعب أيضا، وكانت له تجربة قصيرة في قيادة واتفورد الإنجليزي.