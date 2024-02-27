بعد إشارته للجمهور.. سر احتفالية وسام أبو علي مهاجم الأهلي (فيديو)

أثارت احتفالية وسام أبو علي، نجم الأهلي المصري، بهدفه الذي سجله في شباك بلدية المحلة، خلال المباراة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، تساؤلا بين الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن معناها.

وكان الأهلي قد سجل هدفي التقدم عن طريق وسام أبو علي وكريم فؤاد في الدقيقتين 5 و14.

وأحرز رضا سليم الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 41 من عمر اللقاء، بعد انفراده بمرمى بلدية المحلة مستغلًا تمريرة طولية، ليسددها بيسراه قوية.

بينما أضاف وسام أبو علي الهدف الرابع للأهلي والثاني له في الدقيقة 49 من ضربة جزاء، احتسبها حكم اللقاء لصالح إمام عاشور.