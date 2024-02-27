بعد إشارته للجمهور.. سر احتفالية وسام أبو علي مهاجم الأهلي (فيديو)
أثارت احتفالية وسام أبو علي، نجم الأهلي المصري، بهدفه الذي سجله في شباك بلدية المحلة، خلال المباراة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، تساؤلا بين الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن معناها.
وكان الأهلي قد سجل هدفي التقدم عن طريق وسام أبو علي وكريم فؤاد في الدقيقتين 5 و14.
وأحرز رضا سليم الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 41 من عمر اللقاء، بعد انفراده بمرمى بلدية المحلة مستغلًا تمريرة طولية، ليسددها بيسراه قوية.
بينما أضاف وسام أبو علي الهدف الرابع للأهلي والثاني له في الدقيقة 49 من ضربة جزاء، احتسبها حكم اللقاء لصالح إمام عاشور.
وعقب الهدف، ذهب المهاجم الدنماركي ذو الأصول الفلسطينية إلى الجماهير، وأخذ يشير إلى مرفق يديه، في إشارة لم يفهم البعض مغزاها.
وقال وسام أبو علي، في فيديو سابق له خلال تقديمه لاعبا للأهلي، عن احتفاليته إنه "مشهور بلقب قناص الدقيقة 90"، موضحا: "من أكثر المباريات التي لا أنساها مع فريقي السابق سيريوس عندما كان الفريق متأخرا بهدفين أمام فريق ديغرفورس، وبعد أن شاركت سجلت هدفين في الدقائق الأخيرة، ولأني اسمي وسام فكانوا يطلقون عليّ لقب (وست تايم) وأحد زملائي سجل الهدف الثالث، وقد اشتهرت بقناص الدقيقة 90؛ بسبب تسجيل أكثر من هدف في هذا التوقيت من المباريات".
وشارك وسام أبو علي بديلا في اللقاء الماضي مع ميدياما الغاني، بالجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا، ثم شارك أساسيا في لقاء بلدية المحلة.
وانضم وسام أبو علي للأهلي قادما من سيريوس السويدي، في يناير الماضي.