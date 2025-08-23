حقيقة احتجاج النصر على مشاركة الأهلي في السوبر السعودي

تُوّج الأهلي بلقب كأس السوبر السعودي لكرة القدم بفوزه على النصر بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح عقب التعادل بنتيجة 2-2 في اللقاء الذي أقيم اليوم السبت في الدور النهائي للبطولة المقامة في هونغ كونغ.

وشارك الأهلي في كأس السوبر السعودي بعد انسحاب الهلال من هذه البطولة اعتراضاً على مواعيدها التي تتعارض مع فترة إعداد الفريق الأزرق للموسم الجديد والتي تأخرت بسبب مشاركة الهلال في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة خلال الفترة بين 14 يونيو إلى 13 يوليو الماضيين.

وأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي تغريم الهلال مبلغ نصف مليون ريال سعودي بجانب استبعاده من نسخة كأس السوبر القادمة.

وقرر الاتحاد السعودي توجيه الدعوة للأهلي للمشاركة في كأس السوبر تعويضاً لانسحاب الهلال.

وبحسب مصادر مطلعة فإن نادي النصر استقر على عدم الاحتجاج على مشاركة الأهلي في كأس السوبر السعودي.

وحقق النادي الأهلي لقب كأس السوبر السعودي للمرة الثانية في تاريخه بعد أن توج لأول مرة بهذه البطولة عام 2016 وكانت على حساب الهلال بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1.

اللافت أن الأهلي توج باللقب المحلي أيضاً خارج حدود المملكة في المرة الأولى حيث أقيمت نسخة 2016 في إنجلترا.