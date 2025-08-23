غانتس: يمكن تشكيل حكومة جديدة مع نتنياهو ولابيد لإنقاذ الرهائن
logo
رياضة

حقيقة احتجاج النصر على مشاركة الأهلي في السوبر السعودي

حقيقة احتجاج النصر على مشاركة الأهلي في السوبر السعودي
مباراة النصر ضد الأهلي في نهائي كأس السوبر السعوديالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
23 أغسطس 2025، 4:38 م

تُوّج الأهلي بلقب كأس السوبر السعودي لكرة القدم بفوزه على النصر بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح عقب التعادل بنتيجة 2-2 في اللقاء الذي أقيم اليوم السبت في الدور النهائي للبطولة المقامة في هونغ كونغ.

وشارك الأهلي في كأس السوبر السعودي بعد انسحاب الهلال من هذه البطولة اعتراضاً على مواعيدها التي تتعارض مع فترة إعداد الفريق الأزرق للموسم الجديد والتي تأخرت بسبب مشاركة الهلال في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة خلال الفترة بين 14 يونيو إلى 13 يوليو الماضيين.

أخبار ذات علاقة

تتويج الأهلي بالسوبر السعودي

من مصلحة الكرة السعودية.. تغريدة نارية من حساب الأهلي بعد الفوز بالسوبر

 وأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي تغريم الهلال مبلغ نصف مليون ريال سعودي بجانب استبعاده من نسخة كأس السوبر القادمة.

وقرر الاتحاد السعودي توجيه الدعوة للأهلي للمشاركة في كأس السوبر تعويضاً لانسحاب الهلال.

أخبار ذات علاقة

رونالدو مع بينتو

رونالدو حذّره ولم يستمع.. الخطأ الذي كلف النصر لقب السوبر السعودي (فيديو)

 وبحسب مصادر مطلعة فإن نادي النصر استقر على عدم الاحتجاج على مشاركة الأهلي في كأس السوبر السعودي.

وحقق النادي الأهلي لقب كأس السوبر السعودي للمرة الثانية في تاريخه بعد أن توج لأول مرة بهذه البطولة عام 2016 وكانت على حساب الهلال بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1.

أخبار ذات علاقة

مباراة النصر ضد الأهلي في نهائي السوبر السعودي

4 مكاسب كبيرة حققها النصر رغم خسارة السوبر السعودي

 اللافت أن الأهلي توج باللقب المحلي أيضاً خارج حدود المملكة في المرة الأولى حيث أقيمت نسخة 2016 في إنجلترا.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC