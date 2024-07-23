أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تعيين لجنة تسوية أوضاع لحل أزمة الجامعة التونسية للعبة.

وجاء القرار بعد مشاورات بين مسؤولي الفيفا والاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للخروج من الأزمة الحالية ومراجعة النظام الأساس للجامعة التونسية، واللوائح الانتخابية.

ومن المنتظر أن تقوم لجنة التسوية بعملها لمدة تصل إلى 6 أشهر بحد أقصى يوم 31 يناير المقبل.

وتضم لجنة التسوية عددًا من الأعضاء الذين سيتم تعيينهم بشكل مشترك بين الفيفا والكاف، وتماشيًا مع لوائح الحوكمة المعمول بها لدى الاتحاد الدولي.

وأخفقت الجامعة التونسية في عقد الانتخابات مرتين، خلال العام الحالي، لعدم اكتمال العملية الانتخابية بسبب الطعون المقدمة من القوائم المرشحة.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الجامعة التونسية، نهاية شهر أبريل الماضي، إسقاط قائمتي زياد التلمساني وجلال بن تقية المرشحين اللذين يتنافسان على رئاسة الاتحاد لولاية جديدة تمتد بين 2024 و2028 بعد رحيل وديع الجرئ الرئيس السابق عن منصبه.

وتأجل اجتماع الجمعية العمومية الذي كان مقررًا، يوم 11 مايو المقبل، بينما يرأس الجامعة التونسية بشكل مؤقت واصف جليل بشكل مؤقت.

ويخوض منتخب تونس منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2025 ، ويفتتح مشواره خلال شهر سبتمبر المقبل بمواجهتي مدغشقر وغامبيا.

ويتصدر منتخب تونس مجموعته بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بعدما حصد 10 نقاط من 4 جولات.

ويقود منتخب تونس المدرب القدير فوزي البنزرتي الذي سبق له قيادة العديد من الأندية المحلية.