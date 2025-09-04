مصدر دبلوماسي أوروبي: خطة الضمانات الأمنية تحظى بدعم إدارة ترامب

logo
رياضة

تم سجنه.. رياض محرز "المزيَّف" يثير ذعراً في فرنسا

تم سجنه.. رياض محرز "المزيَّف" يثير ذعراً في فرنسا
رياض محرز نجم الأهلي السعودي ومنتخب الجزائرالمصدر: حساب كاف عبر إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
04 سبتمبر 2025، 2:47 م

قضت المحكمة الجنائية في العاصمة الفرنسية باريس بالسجن لمدة عام لرجل يبلغ من العمر 50 عاماً بتهمة انتحال صفة بعض المشاهير على رأسهم  رياض محرز نجم الأهلي السعودي، ومنتخب الجزائر.

وأشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن الممثل طاهر رحيم، وزوجته ليلي بختي، اعتقدا، على مدار عدة أشهر خلال العام 2023، أنهما يتحدثان مع رياض محرز.

أخبار ذات علاقة

رياض محرز

أين كنت قبل 20 عامًا؟.. رياض محرز يفاجئ إبراهيم الفريان (فيديو)

 واحتال شخص يدعى "محمد" تم القبض عليه على بعض المشاهير بانتحال شخصيات مشهورة في المجتمع، من بينها رياض محرز.

وسبق أن تمت إدانة هذا الشخص بالتزوير والاحتيال العام 2006، ولكن القضية التي تم الحكم بها، مؤخراً، جاءت بعدما قدم طاهر رحيم شكوى، في يوليو 2024، بتهمة سرقة الهوية ضد أحد الأشخاص.

أخبار ذات علاقة

رياض محرز

لا تصنعوا جدلا.. رد حاسم من رياض محرز حول تسديد الضربات الثابتة (فيديو)

 وطلب رياض محرز المزيَّف من مدير المكتب الفرنسي للهجرة الإسراع في إنجاز طلب صديق له للحصول على بطاقة الإقامة، كما طلب من ليلى بختي تأمين تذاكر له لحضور حفل توزيع جوائز سيزار.

شخص انتحل شخصية رياض محرز في فرنسا

ووصفت عائلة المتهم، الذي يعمل، حالياً، في أحد المطاعم بأنه "طفل يبلغ من العمر 50 عاماً"، و"يقضي وقته في الكذب".

وأثناء احتجازه لدى الشرطة، اعترف هذا الشخص بالوقائع، موضحًا أنه فعل ذلك "لتمضية الوقت، وبناء سمعة طيبة" كما عُثر على نحو 300 رقم هاتف لمشاهير على هاتفه.

أخبار ذات علاقة

رياض محرز نجم الأهلي السعودي

جماهير الأهلي السعودي لن تنسى.. كيف بدأ رياض محرز موسمه بخطأ فادح؟

 في هذه القضية، يُشدد المدعي العام في لائحة اتهامه على "الضرر النفسي" الذي لحق بالمشاهير الذين تم التلاعب بهم، بينما يقتصر الضرر المالي على تذكرتين لحفل بيونسيه في استاد فرنسا، اشترتهما ليلى بختي لرياض محرز المزيَّف.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC