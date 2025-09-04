تم سجنه.. رياض محرز "المزيَّف" يثير ذعراً في فرنسا

قضت المحكمة الجنائية في العاصمة الفرنسية باريس بالسجن لمدة عام لرجل يبلغ من العمر 50 عاماً بتهمة انتحال صفة بعض المشاهير على رأسهم رياض محرز نجم الأهلي السعودي، ومنتخب الجزائر.

وأشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن الممثل طاهر رحيم، وزوجته ليلي بختي، اعتقدا، على مدار عدة أشهر خلال العام 2023، أنهما يتحدثان مع رياض محرز.

واحتال شخص يدعى "محمد" تم القبض عليه على بعض المشاهير بانتحال شخصيات مشهورة في المجتمع، من بينها رياض محرز.

وسبق أن تمت إدانة هذا الشخص بالتزوير والاحتيال العام 2006، ولكن القضية التي تم الحكم بها، مؤخراً، جاءت بعدما قدم طاهر رحيم شكوى، في يوليو 2024، بتهمة سرقة الهوية ضد أحد الأشخاص.

وطلب رياض محرز المزيَّف من مدير المكتب الفرنسي للهجرة الإسراع في إنجاز طلب صديق له للحصول على بطاقة الإقامة، كما طلب من ليلى بختي تأمين تذاكر له لحضور حفل توزيع جوائز سيزار.

ووصفت عائلة المتهم، الذي يعمل، حالياً، في أحد المطاعم بأنه "طفل يبلغ من العمر 50 عاماً"، و"يقضي وقته في الكذب".

وأثناء احتجازه لدى الشرطة، اعترف هذا الشخص بالوقائع، موضحًا أنه فعل ذلك "لتمضية الوقت، وبناء سمعة طيبة" كما عُثر على نحو 300 رقم هاتف لمشاهير على هاتفه.

في هذه القضية، يُشدد المدعي العام في لائحة اتهامه على "الضرر النفسي" الذي لحق بالمشاهير الذين تم التلاعب بهم، بينما يقتصر الضرر المالي على تذكرتين لحفل بيونسيه في استاد فرنسا، اشترتهما ليلى بختي لرياض محرز المزيَّف.