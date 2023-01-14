ماذا قال أنشيلوتي وتشافي قبل مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني؟
أكد المدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، أن الميرنغي متعطش للفوز على برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.
ويواجه ريال مدريد برشلونة، غدا الأحد، في النهائي على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.
وقال أنشيلوتي: "جميع البطولات مهمة للغاية، سنحاول الفوز على برشلونة والتتويج باللقب، نحن متحمسون جدا للنهائي، لدي لاعبون معتادون دائما على الفوز بالبطولات، وأثق بهم".
وتابع: "دائما لدينا مسؤولية العمل لتحقيق كل الألقاب، ينصب كامل التركيز على الملعب، لن نلتفت لأي أمور أخرى، جودة أرضية الملعب رائعة للغاية".
وواصل المدرب الإيطالي: "لاعبونا متعطشون دائما لحصد البطولات، ولديهم ميزة القوة الذهنية، اللعب في ريال مدريد يعني أنك مطالب دائما بالألقاب".
وبشأن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما قال أنشيلوتي: "عاد من الإصابة وأضاف للفريق الكثير، أعطانا ثقة كبيرة، وسيساعدنا فيما تبقى من الموسم".
وحول لقائه مع كريستيانو رونالدو، علق مدرب ريال مدريد: "رأيته وكان سعيدا للغاية ومتحمسا لبدء تجربته مع النصر، السعودية بلد جميل ورائع، وأتمنى له التوفيق هنا، وأعتقد أنه اتخذ القرار الصحيح".
أما تشافي مدرب برشلونة فقال: "نريد الفوز بكل البطولات، مستعدون لكل الظروف حتى إذا وصلت لضربات الترجيح، نحن نمثل برشلونة ولذلك دائما طموحنا الفوز دائما، والفوز بكأس السوبر سيعطينا ثقة كبيرة".
وأضاف: "لدينا لاعبون شباب لم يسبق أن حققوا بطولة مع برشلونة، وهم جائعون لتحقيق أول لقب لهم، أتينا هنا من أجل التتويج باللقب ونشعر بحماس كبير".
وتابع: "هذه مباراة مختلفة عن الكلاسيكو السابق، وريال مدريد حاليا فريق قوي في جميع الخطوط، لهذا يجب أن نهاجم بشكل جيد وندافع بشكل قوي، حتى تتاح لنا فرص أخذ زمام المباراة".
وأتم: "علينا أن نكون هادئين، ونظهر ببرودة أعصاب، وفي ذات الوقت يجب علينا أن نترجم شغفنا ورغبتنا في الفوز على أرض الملعب".
وأكمل تشافي: "أعمل هنا لأخدم برشلونة وليس لمصلحة شخصية، ولا أريد أن يخرج أي لاعب بسوق الانتقالات".
وختم: "حصل ريال مدريد على يوم إضافي من الراحة لأن مباراته أمام فالنسيا كانت قبل مباراتنا أمام بيتيس، وأعتقد لو لعبنا بنفس اليوم سيكون الأمر أكثر عدلا، لكن هذا ليس عذرا".