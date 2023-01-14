ماذا قال أنشيلوتي وتشافي قبل مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني؟

أكد المدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، أن الميرنغي متعطش للفوز على برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويواجه ريال مدريد برشلونة، غدا الأحد، في النهائي على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

وقال أنشيلوتي: "جميع البطولات مهمة للغاية، سنحاول الفوز على برشلونة والتتويج باللقب، نحن متحمسون جدا للنهائي، لدي لاعبون معتادون دائما على الفوز بالبطولات، وأثق بهم".