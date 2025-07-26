النصر السعودي يقترب من حسم صفقة جواو فيلكس

كشفت تقارير إعلامية، عن مفاوضات متقدمة بين النصر السعودي ونادي تشيلسي الإنجليزي لضم البرتغالي جواو فيلكس، في صفقة من المتوقع أن تُحسم قريبًا.

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يأتي ذلك في إطار خطة النصر لتعزيز تشكيلته بعد التعاقد مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، وتجديد عقد نجمه التاريخي كريستيانو رونالدو حتى عام 2027.

ويسعى الفريق إلى منافسة قوية في دوري أبطال آسيا 2 بعد حصوله على المركز الثالث في الدوري السعودي الموسم الماضي.

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حسم الصفقة خلال ساعات

وقال الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو إن نادي النصر اقترب من حسم صفقة النجم الشاب جواو فيليكس.

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ونشر رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" تفاصيل الصفقة، مؤكدًا أن النصر أرسل عرضًا رسميًا إلى تشيلسي واللاعب، وأن المفاوضات تدخل مراحلها النهائية.

وأضاف أن الاتفاق بين الأطراف قد يُعلن خلال 24 إلى 48 ساعة، بعد مناقشة البنود المتبقية.