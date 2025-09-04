ليس لامين يامال.. من أكثر لاعب أبهر جمهور منتخب إسبانيا أمام بلغاريا

كتب: نور الدين ميفراني

بدأ منتخب إسبانيا مشواره في تصفيات أوروبا، المؤهلة لكأس العالم 2026 بفوز كبير خارج أرضه على بلغاريا 3-0 في المجموعة الخامسة.

وسجل ميكيل أويارزابال في الدقيقة 5 ومارك كوكوريلا في الدقيقة 30 وميكيل مورينو في الدقيقة 38 أهداف إسبانيا والتي جاءت كلها في الشوط الأول.

نجم المباراة

اتجهت الأنظار للنجم لامين يامال مهاجم برشلونة الذي صنع الهدف الثالث لكن نجم المباراة كان لاعب الوسط مارتن زوبيميندي نجم وسط آرسنال.

وكتبت ماركا عن نجم آرسنال: "رقصت إسبانيا على إيقاع زوبيمندي في صوفيا، لاعب استثنائي، يفعل ما بدا مستحيلًا للمنتخب الوطني: جعل غياب رودري يمر مرور الكرام".

وتم وصف تمريرته لميكيل أويارزبال في الدقيقة الخامسة بـ"نصف هدف"، حيث تكفل نجم ريال سوسيداد زميله السابق بالبقية وتسجيل الهدف.

مارتن زوبيميندي البالغ من العر 26 عامًا، كان محط صراع بين ريال مدريد وآرسنال لكن ميكيل أرتيتا استغل تباطؤ الفريق الإسباني وخطف اللاعب.

وسيكون مدرب إسبانيا أمام مشكلة كبيرة بعد عودة رودري الفائز بالكرة الذهبية لعام 2024 لمستواه، وقد يستلهم خطط ديل بوسكي في 2010، واللعب على طريقة الثنائي بوسكيتس وتشافي نجمي برشلونة السابقين.

ولم يكن زوبيميندي الوحيد الذي تلقى الإشادة، فهناك مارك كوكوريلا الذي سجل الهدف الثاني ودين هويسن نجم دفاع ريال مدريد الحالي.