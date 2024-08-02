يخطط كارلوس ألكاراز لوضع وشم أولمبي على جسده إذا فاز بالميدالية الذهبية في باريس، ليستمر بذلك تقليد الإسباني في وضع علامة على جلده بانتصاراته الكبرى.

ويملك المصنف الثالث عالميًا بالفعل ثلاثة وشوم تخليدًا لذكرى ألقابه الثلاثة في البطولات الأربع الكبرى، أمريكا المفتوحة وويمبلدون وفرنسا المفتوحة، وبعد ذلك وضع وشمًا كبيرًا لبرج إيفل على كاحله الأيسر.

وقال اللاعب الإسباني (21 عامًا) اليوم الجمعة بعد فوزه الساحق على الكندي فيلكس أوجيه-ألياسيم في قبل النهائي "إذا فزت يوم الأحد فسوف نرى، ولكن على الأرجح نعم، لكن هناك خطوة واحدة متبقية، توجد مباراة قوية".

ويلتقي ألكاراز في النهائي مع الفائز من مباراة المصنف الأول نوفاك ديوكوفيتش والإيطالي لورينتسو موسيتي.