الاتحاد الآسيوي: إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسباهان لظروف غير متوقعة

وأصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بيانًا قال فيه إنه تم إلغاء المباراة في دوري أبطال آسيا 2023-2024 ضمن المجموعة الثالثة، والتي كان من المقرر أن تجمع بين سباهان الإيراني والاتحاد السعودي على ستاد نقش جاهان في أصفهان، مساء يوم الاثنين؛ وذلك بسبب ظروف غير متوقعة.

وشدد الاتحاد الآسيوي في بيانه على التزامه بضمان أمن وسلامة اللاعبين والمسؤولين والجماهير وكل أطراف اللعبة.

وقال اتحاد آسيا إنه ستتم إحالة الأمر إلى اللجان المعنية.