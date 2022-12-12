"ديلي ميل": زملاء كريستيانو رونالدو لم يواسوه بعد الخروج من كأس العالم

بدأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مشواره في نهائيات كأس العالم قطر 2022 بالدموع وأنهاها بالدموع والخروج على يد المنتخب المغربي في ربع النهائي، لينتهي حلمه، على الأغلب، في الفوز بكأس العالم.

وركزت صحيفة "ديلي ميل" على نهاية مشوار كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال من خلال مسيرته في النهائيات التي شهدت تفكيك أسطوريته خلال 16 يومًا، وكونه لاعبا اعتبر نفسه دائمًا فوق المنتخب الوطني وأكد ذلك من خلال نشره بيانًا لا معنى له من 200 كلمة على صفحته في "إنستغرام".