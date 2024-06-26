تويوتا يستدعي روفانبيرا لتعويض غياب أوجيه عن رالي بولندا

وكان من المفترض أن يغيب روفانبيرا (23 عاما) عن السباق، إذ يبتعد السائق الفنلندي عن المنافسات لفترة خلال هذا العام لإعادة شحن طاقته بعد فوزه بلقبين متتاليين.

واضطر أوجيه ومساعده فينسن لاندايس لإعلان الانسحاب أمس الثلاثاء عقب حادث التصادم مع سيارة أخرى خلال عملية استطلاع الطريق قبل البدء.

وقضى أوجيه بطل العالم للراليات ثماني مرات، الليلة في المستشفى وخرج صباح اليوم الأربعاء بينما تم السماح للاندايس بالخروج أمس الثلاثاء.

وقال فريق تويوتا إن روفانبيرا ومساعده يوني هالتونين سافرا في وقت متأخر أمس الثلاثاء استعدادا للرالي الذي يشكل المرحلة السابعة من منافسات الموسم.

ويتأخر فريق تويوتا الياباني بفارق 13 نقطة عن هيونداي في ترتيب بطولة العالم، وسينضم روفانبيرا في الفريق إلى الويلزي إلفين إيفانز والياباني تاكاموتو كاتسوتا.

ويعود رالي بولندا، الذي ينطلق غدا الخميس، إلى جدول منافسات بطولة العالم بعد غياب لمدة سبعة أعوام.