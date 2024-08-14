يرى المصري أحمد حسام "ميدو" أن نادي الهلال السعودي يملك سمات الفرق العالمية الكبرى التي تقاتل حتى النهاية، وتستطيع قلب الموازين في أي لحظة وتحديدًا ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني.

وفاز الهلال على الأهلي بنتيجة 4-1 بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس السوبر السعودي بعدما اقتنص الهلال التعادل في الوقت القاتل من أنياب الأهلي.

وقال ميدو عبر القناة السعودية الفضائية إن ما يفعله الهلال تقوم به أندية كبرى مثل ريال مدريد وبايرن ميونخ.

وأضاف "لدينا في مصر أيضًا الأهلي الذي يملك نفس الصفات، ولا تستطيع أن تكون في أمان، وأنت تواجه مثل هذه الفرق. في أي لحظة يستطيع منافسك العودة إلى المباراة وتسجيل الأهداف".

ووجه مدرب الوحدة السعودي الأسبق انتقادات لدفاع الأهلي في لقطة هدف التعادل للهلال مؤكدًا أنه ليس مقبولًا ترك المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش وحيدًا بدون رقابة في منطقة تسمح له بالتسجيل.

وأثنى ميدو على المدرب البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني للهلال مؤكدًا أنه مدرب طموح، ويملك الشغف لتحقيق البطولات باستمرار.

وأوضح أن خيسوس ما زال جائعًا لتحقيق المزيد من البطولات والألقاب مع الهلال وهو ما ينقله للاعبين، ويفرض شخصيته على الفريق، ويمنحه هوية البطل.