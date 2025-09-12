ضربتا جزاء وبطاقة حمراء.. 4 أخطاء كارثية لحكم مباراة الاتحاد والفتح (فيديو)

أثار أداء الحكم فيصل البلوي في مباراة الاتحاد السعودي ونادي الفتح في دوري روشن للمحترفين مساء الجمعة موجة من الجدل في الأوساط الكروية وبين خبراء التحكيم حيث جاءت معظم فقرات تقييم أداء الحكام لتحمل الكثير من النقاط السلبية في المباراة.

وحقق الاتحاد الفوز (4 ـ 2) على حساب الفتح في الجولة الثانية التي احتضنها ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة ليصل للنقطة السادسة في مباراتين بينما تلقى الفتح خسارته الثانية ليقبع في أسفل الترتيب.

الحكم فيصل البلوي ارتكب عدة أخطاء بحسب ما أكده خبير التحكيم في برنامج "أكشن مع وليد" على قناة "أم بي سي أكشن" (mbc action) إذ أشار إلى أن أبرز خطأ للحكم كان في لقطة الهدف الثالث للاتحاد عن طريق الهولندي ستيفن بيرغوين في الدقيقة 39.

وعدّد سمير عثمان، الخبير التحكيمي أخطاء فيصل البلوي قائلا إنه في الدقيقة 13 كانت هناك ضربة جزاء لم يتم احتسابها للفتح، وفي الدقيقة 18 كانت هناك حالة مماثلة لفائدة نادي الاتحاد بعدم احتساب ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 39، كان الخطأ الأكثر فداحة للحكم إذ كان هناك خطأ لم يتم احتسابه للفتح قبل تسجيل الاتحاد الهدف الثالث عندما دفع ستيفن بيرغوين المدافع واستخلص الكرة ثم أنهى الهجمة.

وواصل الخبير التحكيمي الحديث عن أبرز اللقطات المثيرة للجدل والشكوك قائلا إن الدقيقة 49 شهدت طرد مراد باتنا من الفتح وهو قرار صحيح، تماما مثل القرار المماثل في الدقيقة 58 بطرد رايكوفيتش حارس الاتحاد.

وقال سمير عثمان إنه كان على الحكم البلوي طرد دانيلو مدافع الاتحاد بالصفراء الثانية في الدقيقة 86 بعد التدخل القوي، مشيرا إلى أن أخطاء الحكم بعدم احتساب ضربتي جزاء وبطاقة حمراء فضلا عن احتساب هدف كان مسبوقا بخطأ هي 4 هفوات كارثية لحكم مباراة الاتحاد والفتح.

وكانت عملية طرد بريدراغ رايكوفيتش حارس مرمى الاتحاد مباشرة بعد تدخل قوي على المهاجم فيما التجأ الحكم فيصل البلوي في لقطة ركلة جزاء الفتح إلى تقنية الفيديو المساعد (الفار).

يشار إلى أن فيصل البلوي، أشهر 7 بطاقات صفراء وبطاقتي طرد في مباراة الاتحاد والفتح.