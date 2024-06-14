نسائم الصباح.. رابطة الأندية تسخر من رئيس اتحاد الكرة المصري (صورة)

وفسر البعض الرسالة بأنها ساخرة من جمال علام رئيس الاتحاد المصري بعد التصريحات التي أدلى بها أخيرًا أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي وأثارت جدلًا واسعًا.

وقال أيمن الشريعي في أثناء حوار تلفزيوني إنه أرسل مستندات تفيد بتزوير في دوري الشباب إلى جمال علام عبر تطبيق (واتساب) ولكن الأخير رد عليه برسالة تحمل صورة مكتوب عليها "نسائم الصباح".

وحذفت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية بعد ذلك المنشور بعد انتشار تعليقات تفيد بسخريتها من جمال علام.