نسائم الصباح.. رابطة الأندية تسخر من رئيس اتحاد الكرة المصري (صورة)
وجهت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المحترفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي رسالة فسرها المتابعون بأنها تحمل سخرية من جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.
ونشرت الصفحة الرسمية للرابطة صورة لمباريات اليوم الجمعة في الدوري المصري.
وعلقت صفحة الرابطة:" نسائم صباح جمعة مباركة من دوري نايل.. إليكم مواعيد مباريات اليوم".
وفسر البعض الرسالة بأنها ساخرة من جمال علام رئيس الاتحاد المصري بعد التصريحات التي أدلى بها أخيرًا أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي وأثارت جدلًا واسعًا.
وقال أيمن الشريعي في أثناء حوار تلفزيوني إنه أرسل مستندات تفيد بتزوير في دوري الشباب إلى جمال علام عبر تطبيق (واتساب) ولكن الأخير رد عليه برسالة تحمل صورة مكتوب عليها "نسائم الصباح".
وحذفت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية بعد ذلك المنشور بعد انتشار تعليقات تفيد بسخريتها من جمال علام.
وتعود الرسالة التي وجهها رئيس إنبي لجمال علام بسبب أزمة دوري الجمهورية للشباب تحت 20 عامًا بعد أن تقدم نادي إنبي بشكوى تفيد بتزوير سن لاعب المصري إبراهيم سعيد فهمي.
وطالب إنبي بوصفه بطلًا لدوري الجمهورية بعد تساويه مع الأهلي عقب نهاية مشوار الدوري حال البت في الشكوى لصالحه ولكن الاتحاد المصري أكد عدم وجود أي تزوير في سن لاعب المصري.