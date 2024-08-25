قرار صادم.. سر تخلي جيسوس عن أبرز مكاسب السوبر السعودي | إرم نيوز

حقق الهلال الفوز على نظيره الأخدود بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن لقاءات الجولة الأولى والافتتاحية من الدوري السعودي.

كان الفوز مقنعًا على الرغم من سقوط الهلال في عدة أخطاء كادت تكلفه المباراة في بعض أوقاتها، منها على سبيل المثال وصول الأخدود إلى مرمى ياسين بونو عدة مرات في الشوط الثاني بأهداف محققة لكن سوء الإنهاء أفشل تلك الخطة.

لكن الخطأ الحقيقي كان في تخلي جورجي جيسوس عن واحد من أفضل لاعبي فريقه في الفترة الماضية، حتى يعيد لاعباً آخر تسبب في الكثير من الجدل على مدار الأشهر الأخيرة.

أداء تمبكتي الرائع

خاض الهلال فترة إعداد طويلة في أوروبا بدأت منذ يوليو، واستمرت حتى بدايات شهر أغسطس الجاري وخلالها لعب الفريق عدة مباريات ودية، وكان وقتها المدافع الأساسي للفريق، هو حسان تمبكتي.

وأظهر تمبكتي في ذلك الوقت مستويات أكثر من مميزة، ومنح فريقه الكثير من الأمان في الخط الخلفي قبل عودة المواجهات الرسمية.

وعندما جاء وقت الحقيقة أظهر المدافع السعودي مدى أهميته في بطولة السوبر بعد التعادل مع الأهلي والفوز على النصر، ومن بعدهم الخلود بشباك نظيفة.

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إخلاص جيسوس لرجاله

يتبع مدربو كرة القدم حول العالم عدة أساليب في إدارة فريقهم، لكن يبدو أن جورج جيسوس من النوع المحافظ.

فقرر المدرب أن يحافظ على لاعبه علي البليهي، ويدفع به بشكل مباشر في أول فرصة بعد انتهاء الإيقاف الخاص به.

لكن في الوقت ذاته ذلك الإخلاص قد يكون له تأثير سلبي على الفريق بشكل عام، بالأخص في ظل مشاكل وأخطاء البليهي السابقة واستبعاد لاعب مجتهد ومجيد مثل حسان تمبكتي.

جيسوس كذلك رجل يحب الرتابة، ولا يفضل التغيير المستمر في أصل الأشياء، لهذا ستكون مغامرته محدودة في تشكيلات الهلال في الفترة المقبلة؛ لأنه يملك الكثير ليخسره.

أخطاء البليهي المحبطة

بالحديث عن أخطاء ومشاكل البليهي السابقة يجب أن نذكر طرده في وقت صعب في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

لم تكن تلك هي المرة الوحيدة التي ورط فيها البليهي الهلال في مشكلة، فالقائمة تطول، ولعل أبرز ما فيها تلك الكرة التي أخطأ في تغطيتها ضد الخلود؛ إذ ذهب ملينكوفيتش سافيتش للعبها، فتعرض لضربة قوية في وجه القدم، وكاد الهلال يخسره أسابيع طويلة.

الخلاصة

لا يخفى على أحد أن البليهي من رجال جورجي جيسوس، وأن المدرب يستطيع إخراج أفضل ما في اللاعب من إمكانات.

لكن في نهاية المطاف هناك معطيات قدمها حسان تمبكتي كان يجب الاستماع لها، وهي تقول إن الهلال سيكون في حاجة لخدماته مجددًا قريبًا حال أخفق البليهي في أي مناسبة.