يوسف المطيع يفجر أزمة جديدة داخل الوداد المغربي



عمّق حارس مرمى الوداد المغربي يوسف المطيع أزمة نادية الإدراية والمالية، وذلك بعدما لوّح برفع شكوى ضد النادي بسبب عدم حصوله على رواتبه لمدة أشهر طويلة، وفق ما أوردته مصادر مقربة من اللاعب.

وقالت تقارير إخبارية لصحف مغربية، إن يوسف المطيع وجه رسالة أخيرة إلى إدارة نادية من أجل استخلاص مستحقاته لتفادي المرور إلى مرحلة التقاضي لدى الاتحاد المغربي لكرة القدم.

وراجت معلومات في أوساط نادي الوداد الذي يعيش منذ نهاية العام الماضي على وقع أزمة رياضية وإدارية ومالية غير مسبوقة، أن المطيع يرغب في الرحيل عن الوداد، لكن مصادر مقربة من الحارس نفت تلك الأنباء وقالت، إن الحارس يطالب فقط بالأموال المتخلدة لفائدته بذمة نادي الوداد.

وانتقل المطيع المولود في ديسمبر 1994 إلى الوداد البيضاوي قادما من فريق شباب المحمدية صيف سنة 2022.

وفي نوفمبر 2023 كان ضمن اثنين من حراس المرمى مرشحين للتتويج بجائزة أفضل حارس مرمى في القارة الأفريقية والتي يمنحها سنويا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وشهدت الأوضاع الإدارية والمالية والرياضية للوداد المغربي، بطل دوري أبطال أفريقيا 3 مرات أزمة غير مسبوقة، وذلك بعد اعتقال رئيسه سعيد الناصيري في يناير الماضي.

وفي أواخر يونيو 2024 أعلن النادي، تعيين هشام آيت منا رئيسا منتدبا لفرع كرة القدم.

وأصدر الوداد بيانًا رسميًّا أعلن خلاله عدة قرارات لإدارة النادي على رأسها قبول استقالة عبد المجيد برناكي من رئاسة المكتب الإداري.