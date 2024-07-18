أعلن نادي القادسية السعودي، اليوم الخميس، التعاقد مع الدولي الجابوني بيير إيمريك أوباميانغ قادمًا من مارسيليا الفرنسي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي القادسية عبر موقع إكس تغريدة أعلن خلالها تعاقده مع اللاعب الجابوني بمقطع فيديو يحمل بعض أهدافه، ثم مقطع آخر يحمل كلمات على لسانه بأنه يعشق هز الشباك في مرمى المنافسين، وأنه قادم للقادسية.

ولم يعلن القادسية مدة وتفاصيل التعاقد مع أوباميانغ الذي يخوض تجربة جديدة خارج ملاعب أوروبا للمرة الأولى في مسيرته.

وتعاقد القادسية الصاعد حديثًا للدوري السعودي مع عدة صفقات؛ لتدعيم صفوفه بخلاف أوباميانغ على رأسها التعاقد مع ناتشو فرنانديز مدافع وقائد ريال مدريد الإسباني بجانب الحارس البلجيكي كوين كاستيلز ولاعب منتخب أوروغواي نايتان نانديز.

ويملك أوباميانغ صاحب الـ 35 عامًا مسيرة طويلة حافلة بالعديد من المحطات في الملاعب الأوروبية بعدما بدأ مع ميلان الإيطالي عام 2008، ثم رحل للدوري الفرنسي، ودافع عن ألوان عدة أندية على رأسها ديجون ثم ليل وموناكو وسانت إيتيان.

وانضم أوباميانغ إلى بروسيا دورتموند الألماني في صيف 2013، والذي شهد تألقًا لافتًا للاعب ليرحل بعدها إلى آرسنال الإنجليزي عام 2018.

ولعب النجم الجابوني أيضًا مع برشلونة الإسباني ثم تشيلسي الإنجليزي، وكانت محطته الأخيرة مع مارسيليا الفرنسي الذي لعب له في الموسم الماضي.