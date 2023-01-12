نجل رونالدينيو ينضم إلى برشلونة

ويعتبر النجم البرازيلي السابق رونالدينيو، واحدا من أمهر اللاعبين في تاريخ كرة القدم سواء مع الأندية التي لعب بقميصها أو منتخب بلاده.

وبدأ رونالدينيو مشواره مع فريق غريميو للشباب، ولعب لأول مرة في الفريق الأول عام 1999، ثم بدأ مسيرته في الملاعب الأوروبية مع باريس سان جيرمان وسجل في أول مواسمه تسعة أهداف في 28 مباراة.

وفي عام 2003 انتقل رونالدينيو لصفوف برشلونة الذي توج معه بلقب الدوري مرتين، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الإسباني مرتين، ثم انتقل إلى ميلان ومنه إلى فلامنغو ثم أتلتيكو مينيرو البرازيلي.