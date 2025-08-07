تريند مثير.. ما قصة فراولة الحب التي ظهر بها نجم ريال مدريد وزوجته؟ (فيديو)

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

فاجأ النجم البرازيلي إندريك مهاجم ريال مدريد وزوجته غابرييلي ميراندا متابعيهم على " أنستغرام " بتقديم حلوى أطلق عليها إسم فراولة الحب.

في الآونة الأخيرة، هيمنت فراولة الحب على وسائل التواصل الاجتماعي في البرازيل، سواءً من خلال المؤثرين الذين يجربون هذه الحلوى الجديدة، أو من خلال صانعي الحلويات الذين يُعلمون الوصفة، أو حتى من خلال مُغامري الطهي الذين يحاولون إعادة ابتكار هذه الحلوى الشهية.

ويبدو أن حمى حلوى فراولة الحب وصلت إلى مدريد بعد أيام من انتشارها في البرازيل من خلال نجم ريال مدريد وزوجته البرازيليين.

ما هي حلوى فراولة الحب؟

فراولة الحب تُصنع من فاكهة طازجة ملفوفة بطبقة من البريجاديرو الأبيض ومغطاة بالكراميل الأحمر. ويُستمد اسم هذه الحلوى من هذا المكون، وهو إشارة إلى تفاحة الحلوى، وهي عنصر أساسي في احتفالات شهر يونيو.

يعلم البعض كيفية صنع هذه الحلوى منذ أكثر من عام، على الرغم من أن أصلها الدقيق لا يزال مجهولًا، لكن الطفرة في عمليات البحث على جوجل بدأت في الأسبوع الثاني من شهر يوليو وتزداد عمليات البحث من خلال استفسارات مثل "كيفية صنع حلوى الفراولة للحب" و"فراولة بالقرب مني" بحثا عن أقرب مكان يبيعها.

وأصبحت عدة متاجر في البرازيل تبيع هذه الحلوى كما قدمت بعض وسائل الإعلام وصفات لصنعها في المنزل.