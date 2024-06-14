نجم القادسية يفجّر صراعًا قويًا بين النصر والاتحاد

فجَّر محمد أبو الشامات، نجم القادسية السعودي، صراعًا قويًا بين ناديي النصر والاتحاد للفوز بخدماته في الموسم المقبل.

ورفض أبو الشامات تجديد عقده مع ناديه القادسية الذي ينتهي، في صيف 2025، ويحق له التوقيع لأي فريق، في شهر يناير المقبل، دون الرجوع لإدارة ناديه.