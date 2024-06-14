نجم القادسية يفجّر صراعًا قويًا بين النصر والاتحاد
فجَّر محمد أبو الشامات، نجم القادسية السعودي، صراعًا قويًا بين ناديي النصر والاتحاد للفوز بخدماته في الموسم المقبل.
ورفض أبو الشامات تجديد عقده مع ناديه القادسية الذي ينتهي، في صيف 2025، ويحق له التوقيع لأي فريق، في شهر يناير المقبل، دون الرجوع لإدارة ناديه.
وكشفت صحيفة (الشرق الأوسط) السعودية عن رغبة اللاعب في الرحيل بعد تلقيه اتصالات من ناديي النصر والاتحاد للفوز بخدماته في الموسم المقبل.
وتدرّج أبو الشامات في صفوف ناشئي الأهلي قبل الانضمام إلى القادسية العام 2021.
وانضم الظهير الأيمن صاحب الـ 21 عامًا إلى المنتخب الأولمبي، وظهر بصورة قوية خلال الموسم الماضي مع القادسية.
وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى امتلاك اللاعب عروضًا للرحيل، كما أن هناك صراعًا للفوز بخدماته في الموسم المقبل خاصة مع صغر سنه.
وصعد القادسية إلى دوري روشن السعودي، وسط محاولات من إدارة النادي لإبرام صفقات مميزة في الموسم المقبل.
وارتبط اسم القادسية بالحصول على خدمات بعض النجوم العالميين على رأسهم الفرنسي ألكسندر لاكازيت مهاجم ليون والسنغالي ساديو ماني نجم النصر.