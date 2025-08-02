الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وبورتيمونينسي الودية

ينتظر عشاق نادي الاتحاد السعودي مواجهة مثير للفريق ضد منافسه بورتيمونينسي البرتغالي، مساء اليوم السبت، على ملعب بورتيماو، ضمن معسكر "العميد" التحضيري قبل انطلاق الموسم الجديد.

وخسر الاتحاد جميع مبارياته الثلاث في معسكره التدريبي الخارجي، حتى الآن، أمام فولهام الإنجليزي "4-2"، وفنربخشة التركي "4-0"، وأتبعها بتعثر آخر أمام فيتوريا غيماريش "3-1".

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وكان لوران بلان، المدير الفني للاتحاد، استدعى 30 لاعبًا للمعسكر، الذي يشتمل على مرحلتَين، في مدينة جيرونا الإسبانية لمدة عشرة أيامٍ، ومنطقة الغارف في البرتغال حتى 8 أغسطس الجاري.

ويعودُ بعدها الفريق إلى جدة لاستكمال الإعداد قبل السفر إلى هونغ كونغ، وخوض المباراة الأولى له في الموسم الجديد أمام النصر، ضمن نصف نهائي كأس السوبر السعودي، ثم يدشن حملة دفاعه عن لقب الدوري أمام الخلود في بريدة.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة الاتحاد وبورتيمونينسي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

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وتذاع المباراة عبر منصة STC TV السعودية الحاصلة على حقوق بث مباريات الاتحاد الودية في الموسم التحضيري 2025.