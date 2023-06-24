برشلونة يخشى زيادة العرض المالي من نادي النصر للتعاقد مع بروزوفيتش
قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن برشلونة يخشى زيادة العرض المالي من نادي النصر السعودي للتعاقد مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان.
ويتنافس النصر وبرشلونة على توقيع "بروزوفيتش" البالغ من العمر 30 عامًا.
ويعد التعاقد مع لاعب وسط مميز أولوية تشافي مدرب برشلونة بعد مغادرة سيرجيو بوسكيتس.
ويضغط تشافي على إدارة برشلونة للتوقيع مع لاعب وسط مميز، وطلب "جوشوا كيميش" من بايرن ميونيخ، ومارتين زوبيميندي من ريال سوسيداد.
ولكن لصعوبة التعاقد مع أي منهما اتجه تشافي لمارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن "مشكلة برشلونة أن النصر يريد التعاقد مع اللاعب، وأن لدى النادي السعودي المال الكافي على عكس برشلونة الذي يعاني أزمة مالية".
وفي مواجهة هذا السيناريو يتحرك برشلونة لمحاولة إقناع اللاعب برفض النصر، والانتقال إلى برشلونة لأن دوره سيكون قياديًا.
وقالت الصحيفة: "في برشلونة يعتبرون أن الأسبوع المقبل سيكون حاسمًا في صفقة بروزوفيتش، وأن كل يوم يمر دون التوقيع للنصر هو علامة جيدة".
وأوضحت الصحيفة أنه "مع ذلك، فإن النصر ما زال قويًا في الصفقة لأن لديه خيار رفع العرض المالي".
وأشارت إلى أن إنتر ميلان في عجلة من أمره، ويريد بيع بروزوفيتش، وشراء اللاعب الإيطالي الدولي دافيد فراتيسي البالغ من العمر 23 عامًا، والذي يطلب فريقه ساسولو 40 مليون يورو.
وبروزوفيتش، البالغ من العمر 30 عامًا، يرتبط بعقد مع إنتر ميلان حتى يونيو 2026.
وشارك بروزوفيتش في 40 مباراة مع إنتر ميلان، الموسم المنقضي، سجل فيها 3 أهداف، وصنع 6، وبالمجمل سجل 31 هدفًا، وصنع 43 في 330 مباراة مع إنتر ميلان.