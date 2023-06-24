برشلونة يخشى زيادة العرض المالي من نادي النصر للتعاقد مع بروزوفيتش

ولكن لصعوبة التعاقد مع أي منهما اتجه تشافي لمارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن "مشكلة برشلونة أن النصر يريد التعاقد مع اللاعب، وأن لدى النادي السعودي المال الكافي على عكس برشلونة الذي يعاني أزمة مالية".

وفي مواجهة هذا السيناريو يتحرك برشلونة لمحاولة إقناع اللاعب برفض النصر، والانتقال إلى برشلونة لأن دوره سيكون قياديًا.

وقالت الصحيفة: "في برشلونة يعتبرون أن الأسبوع المقبل سيكون حاسمًا في صفقة بروزوفيتش، وأن كل يوم يمر دون التوقيع للنصر هو علامة جيدة".