تجهز إدارة نادي النصر السعودي لمفاجأة كبرى لجماهير الفريق قبل نهاية موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد النصر مع الحارس البرازيلي بينتو، بجانب الإعلان عن صفقة سالم النجدي لاعب الفتح خلال الساعات القليلة الماضية.

ويستعد النصر لخوض لقاء الهلال، غدًا السبت، في نهائي كأس السوبر السعودي في مدينة أبها.

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وكشف الإعلامي السعودي عبد الله العنزي عن تجهيز إدارة النصر للتعاقد مع صفقات سوبر لتدعيم صفوف الفريق في المرحلة المقبلة.

وأوضح أن النصر يركز على ضم لاعبين أجانب واعدين تحت 21 عامًا في الانتقالات الجارية.

وأشار إلى أن إدارة النصر تسعى إلى استقطاب 3 صفقات سوبر لتدعيم صفوف الفريق بعد إتمام التعاقد مع بينتو وسالم النجدي.

وأضاف:" هناك مفاوضات جادة لضم 3 لاعبين أجانب في الفترة المقبلة، وسيتم الإعلان عن هذه الصفقات في أقرب وقت ممكن".

وأكد أن النصر يستهدف ضم لاعب وسط أجنبي في الفترة المقبلة، بجانب إمكانية انضمام ظهير أيسر جديد ولاعب في الخط الأمامي.

وأشار إلى أن البرازيلي أليكس تيليس سيكون الأقرب لمغادرة النصر بين اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل.

وكان البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للنصر قد أعلن بقاء السنغالي ساديو ماني جناح الفريق في الموسم المقبل، وعدم الاستغناء عن خدماته كما تردد في الآونة الأخيرة.