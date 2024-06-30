فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيوررويترز

سبب هجوم مدرب باراغواي على فينسيوس جونيور

وجه الأرجنتيني دانييل غارنيرو، مدرب منتخب باراغواي، انتقادات حادة للنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بعد مباراة المنتخبين فجر السبت ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفاز منتخب البرازيل بنتيجة 4-1 لينهي آمال باراغواي في التأهل لدور الثمانية بالبطولة القارية.

وسجل فينيسيوس جونيور هدفين في انتصار راقصي السامبا بعدما غاب عن هز الشباك في لقاء كوستاريكا بالجولة الأولى.

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ووجه مدرب منتخب باراغواي انتقادات قوية ضد نجم ريال مدريد الإسباني واتهمه بالاستعراض الزائد.

وقام فينيسيوس بحركة استعراضية لمراوغة لاعبي باراغواي، واشتبك مع الثنائي البديل فابيان بالبوينا وماتياس فياسانتي بسبب هذه الحركة.

وقال غارنيرو إن طريقة لعب جونيور مستفزة وغير مقبولة وكان يجب أن يعاقبه الحكم على الاستعراض الزائد.

ويختتم منتخب البرازيل منافسات المجموعة الرابعة بمواجهة كولومبيا فجر الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة والأخيرة.

ويحتل منتخب البرازيل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط خلف منتخب كولومبيا صاحب الصدارة برصيد 6 نقاط بعد تحقيق الانتصار في أول جولتين وضمان التأهل لربع النهائي.

فينيسيوس جونيور
المنتخب البرازيلي
كوبا أمريكا 2024

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