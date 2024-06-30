سبب هجوم مدرب باراغواي على فينسيوس جونيور

وجه الأرجنتيني دانييل غارنيرو، مدرب منتخب باراغواي، انتقادات حادة للنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بعد مباراة المنتخبين فجر السبت ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفاز منتخب البرازيل بنتيجة 4-1 لينهي آمال باراغواي في التأهل لدور الثمانية بالبطولة القارية.

وسجل فينيسيوس جونيور هدفين في انتصار راقصي السامبا بعدما غاب عن هز الشباك في لقاء كوستاريكا بالجولة الأولى.