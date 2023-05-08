ترتيب الدوري الفرنسي: باريس سان جيرمان يتخطى تروا ويبتعد بالصدارة
تغلب باريس سان جيرمان على مضيفه تروا بنتيجة 3-1، الأحد، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، ليبتعد بصدارة ترتيب المسابقة، في غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
ويغيب ميسي بعد قرار إدارة باريس سان جيرمان بإيقاف النجم الأرجنتيني لمدة أسبوعين، مع تغريمه ماليًا بسبب سفره إلى السعودية دون إذن.
تقدم كيليان مبابي لباريس في الدقيقة الثامنة، من بداية المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم سان جيرمان بهدف نظيف.
وأضاف فيتور فيريرا الهدف الثاني في الدقيقة 59، وفي الدقيقة 83 سجل إكزافيه شافاليرين هدف تروا الوحيد.
ولم يفرح تروا كثيرًا حيث أعاد فابيان رويز توسيع الفارق لباريس بعدها بثلاث دقاق فقط، وأحرز الهدف الثالث في الدقيقة 86.
بهذا الفوز رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 78 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ست نقاط عن ملاحقه لنس.
وتجمد رصيد تروا عند 22 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الفرنسي: