ترتيب الدوري الفرنسي: باريس سان جيرمان يتخطى تروا ويبتعد بالصدارة

تغلب باريس سان جيرمان على مضيفه تروا بنتيجة 3-1، الأحد، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، ليبتعد بصدارة ترتيب المسابقة، في غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويغيب ميسي بعد قرار إدارة باريس سان جيرمان بإيقاف النجم الأرجنتيني لمدة أسبوعين، مع تغريمه ماليًا بسبب سفره إلى السعودية دون إذن.