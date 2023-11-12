ترتيب الدوري السعودي: النصر يهزم الوحدة بثلاثية (فيديو)
اكتسح فريق النصر نظيره الوحدة بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 للدوري السعودي لكرة القدم.
وتقدم النصر على الوحدة في الدقيقة 11 من عمر المباراة عن طريق أليكس تيليس، ثم أضاف عبد الله العامري الهدف الثاني في الدقيقة 39 من الشوط الأول.
وتمكن كريستيانو رونالدو من تعزيز النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 49، ثم قلص البرازيلي أنسيلمو الفارق للوحدة بتسجيل هدف في الدقيقة 81.
ورفع النصر بهذا الانتصار رصيده للنقطة 31، ليحافظ على موقعه في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي.
بينما توقف رصيد الوحدة عند النقطة الـ16، محتلًا المركز التاسع من دوري روشن السعودي.
تعادل الاتفاق مع الفيحاء والأخدود يفوز على الحزم
وفي مباريات أخرى، سقط الاتفاق في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه الفيحاء، بينما تغلب الأخدود 2-1 على ضيفه الحزم لينعش آماله في الخروج من منطقة الهبوط.
وبعدما بدا أن الاتفاق عاد إلى المسار الصحيح بفوزه على الوحدة بعد ثلاث مباريات لم يعرف فيها طعم الفوز، قنع فريق المدرب ستيفن جيرارد بالتعادل للمرة الثانية على التوالي والرابعة هذا الموسم في الدوري.
وفي أبرز لقطات اللقاء، ظن لاعبو الاتفاق أنهم تقدموا في النتيجة في الدقيقة 70 لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.
وبهذا يصل الاتفاق إلى النقطة 22 في المركز السابع بفارق ست نقاط ومركز واحد أمام الفيحاء بعد 13 مباراة.
وبعد أربع هزائم متتالية، تغلب الأخدود 2-1 على ضيفه الحزم في معركة الخروج من منطقة الهبوط بفضل ثنائية من ليندر تاوامبا.
وأحرز تاوامبا الهدف الأول للأخدود في الدقيقة 20 من ضربة رأس وهز لاعبو الحزم الشباك قبل نهاية الشوط الأول لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.
وبدا أن الأمور ستسوء للأخدود في الدقيقة 63 عندما أشهر الحكم البطاقة الحمراء لحمد آل منصور إثر حصوله على بطاقة صفراء ثانية.
لكن تاوامبا سجل الهدف الثاني بذكاء مستغلا تقدم حارس المرمى في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، والذي سجل فيه أيضا أنطونيو هدف تقليص الفارق من مسافة قريبة.
وبهذا الفوز يصل الأخدود إلى النقطة العاشرة في المركز 16 بفارق نقطة واحدة عن الطائي صاحب المركز 15، بينما يتجمد رصيد الحزم عند سبع نقاط في المركز 18 والأخير.