ترتيب الدوري السعودي: النصر يهزم الوحدة بثلاثية (فيديو)

اكتسح فريق النصر نظيره الوحدة بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 للدوري السعودي لكرة القدم.

وتقدم النصر على الوحدة في الدقيقة 11 من عمر المباراة عن طريق أليكس تيليس، ثم أضاف عبد الله العامري الهدف الثاني في الدقيقة 39 من الشوط الأول.

وتمكن كريستيانو رونالدو من تعزيز النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 49، ثم قلص البرازيلي أنسيلمو الفارق للوحدة بتسجيل هدف في الدقيقة 81.

ورفع النصر بهذا الانتصار رصيده للنقطة 31، ليحافظ على موقعه في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي.

بينما توقف رصيد الوحدة عند النقطة الـ16، محتلًا المركز التاسع من دوري روشن السعودي.