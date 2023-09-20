غوارديولا: مانشستر سيتي في أزمة بعد انضمام سيلفا لقائمة المصابين

قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، إن فريقه "في أزمة" بعد انضمام البرتغالي برناردو سيلفا إلى قائمة المصابين.

وخرج سيلفا، الذي مدد عقده مع سيتي حتى 2026 الشهر الماضي، في نهاية الشوط الأول خلال الفوز 3-1 على رد ستار في افتتاح مشوار حامل اللقب في دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء.

ويغيب كيفن دي بروين وجون ستونز وجاك غريليش وماتيو كوفاتشيتش عن سيتي للإصابة.