غوارديولا: مانشستر سيتي في أزمة بعد انضمام سيلفا لقائمة المصابين
قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، إن فريقه "في أزمة" بعد انضمام البرتغالي برناردو سيلفا إلى قائمة المصابين.
وخرج سيلفا، الذي مدد عقده مع سيتي حتى 2026 الشهر الماضي، في نهاية الشوط الأول خلال الفوز 3-1 على رد ستار في افتتاح مشوار حامل اللقب في دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء.
ويغيب كيفن دي بروين وجون ستونز وجاك غريليش وماتيو كوفاتشيتش عن سيتي للإصابة.
وأضاف غوارديولا: "لم أتحدث إلى الأطباء بعد لكن يبدو أنه لن يكون متاحًا في المباريات المقبلة".
ويسعي سيتي للحفاظ على بدايته المثالية في الدوري عندما يستضيف نوتنغهام فورست يوم السبت، لكن غوارديولا كان قلقًا من تأثير غياب عدة لاعبين في الوقت ذاته.
وتابع: "نحن في أزمة ولن أقول يا إلهي لدينا بضع إصابات'.
وعما قاله للاعبين بين الشوطين، أوضح: "قلت لا يمكننا أن نقول إننا نلعب بشكل سيئ، انسوا النتيجة، نحن قادرون على العودة لذا اذهبوا وكونوا أكثر هدوءًا، وفعلنا ذلك".
وعن مشاركة جوليان ألفاريز كأساسي، أشار: "إنه يستحق ذلك، فهو يعمل في كل مباراة، ويسجل الأهداف، ويصنع التمريرات الحاسمة".