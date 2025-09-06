logo
رياضة

صدام حسم التأهل.. موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم

صدام حسم التأهل.. موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم
منتخب مصرالمصدر: حساب اتحاد الكرة المصري على فيسبوك
إرم نيوز
إرم نيوز
06 سبتمبر 2025، 4:11 ص

قطع منتخب مصر خطوة كبيرة نحو التأهل لكأس العالم 2026 بعد أن فاز على ضيفه إثيوبيا 2-صفر، يوم الجمعة، في ختام مباريات الجولة السابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة للنهائيات.

ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز في مباراته المقبلة على بوركينا فاسو في الجولة الثامنة، يوم الثلاثاء المقبل، ليتأهل رسميا لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه.

أخبار ذات علاقة

من مباراة مصر وإثيوبيا

رغم الفوز بثنائية.. أكثر لاعب أثار استياء جمهور منتخب مصر أمام إثيوبيا

 

أخبار ذات علاقة

محمد صلاح

بهدفه في مرمى إثيوبيا.. محمد صلاح يحقق رقما غير مسبوق مع منتخب مصر

ورفع منتخب مصر رصيده الى 19 نقطة من 7 مباريات متصدرا المجموعة الأولى وبفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني برصيد 14 نقطة وبفارق 10 نقاط عن سيراليون الثالثة.

وتوقف رصيد إثيوبيا عند ست نقاط وفقدت كل آمالها في التأهل لكأس العالم.

أخبار ذات علاقة

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر

نسبة مذهلة ولم يخسر.. كم فوزا حققه حسام حسن مع منتخب مصر؟

 

وهذا هو الفوز الثالث على التوالي والسادس في هذه التصفيات لتشكيلة المدرب حسام حسن التي ستنتظر لقاء منتخب بوركينا فاسو الذي حقق الفوز خارج أرضه على جيبوتي "6-0".

 

 

وسيلتقي المنتخبان في التاسع من سبتمبر الجاري على استاد 4 أغسطس بالعاصمة واغادوغو، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC