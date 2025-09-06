صدام حسم التأهل.. موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم

قطع منتخب مصر خطوة كبيرة نحو التأهل لكأس العالم 2026 بعد أن فاز على ضيفه إثيوبيا 2-صفر، يوم الجمعة، في ختام مباريات الجولة السابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة للنهائيات.

ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز في مباراته المقبلة على بوركينا فاسو في الجولة الثامنة، يوم الثلاثاء المقبل، ليتأهل رسميا لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه.

ورفع منتخب مصر رصيده الى 19 نقطة من 7 مباريات متصدرا المجموعة الأولى وبفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني برصيد 14 نقطة وبفارق 10 نقاط عن سيراليون الثالثة.

وتوقف رصيد إثيوبيا عند ست نقاط وفقدت كل آمالها في التأهل لكأس العالم.

وهذا هو الفوز الثالث على التوالي والسادس في هذه التصفيات لتشكيلة المدرب حسام حسن التي ستنتظر لقاء منتخب بوركينا فاسو الذي حقق الفوز خارج أرضه على جيبوتي "6-0".

وسيلتقي المنتخبان في التاسع من سبتمبر الجاري على استاد 4 أغسطس بالعاصمة واغادوغو، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.