منتخب المغرب يتعرض لتعليقات عنصرية في مدريد

وعلق وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي على الحادث خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة منتخب البيرو وديا في مدريد وقال: "نعلم أن الشاب صغير في العمر (يبلغ من العمر 19 عاما)، لا نقبل العنصرية، ولكننا نريد أن نظهر للناس أن الإسلام دين تسامح".

وأضاف مؤكدا أن المغاربة سيعفون عنه وقال: "الشاب أخطأ، قدمنا شكوى لدى الشرطة، بالنسبة إلينا "الله يسامح"، سنظهر أننا متسامحون رغم أن العنصرية لا نقبلها".

ووجه الركراكي مدرب المغرب الدعوة للشاب للتعرف على الإسلام والمسلمين، وقال: "ربما لا يعرف الإسلام والعرب، واليوم سيعرف ما هو الإسلام، سنسامحه لأن لديه مستقبل بعد ذلك، حتى لا يقول خلال حياته إننا ظلمناه وإذا أراد زيارتنا ورؤية الأجواء بين المسلمين وفي رمضان فمرحبا به، هكذا هم المغاربة".