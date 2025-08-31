تجاهل طلبه تمامًا.. سالم الدوسري يحرج البليهي (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشهدًا مثيرًا بين ثنائي الهلال السعودي، علي البليهي وسالم الدوسري، عقب مواجهة الرياض الأخيرة في دوري روشن للمحترفين.

ونجح الهلال في تحقيق فوزه الأول بالموسم الجديد 2025-2026، بعدما تفوق على الرياض بهدفين دون رد، مساء الجمعة.

وسجل متعب الحربي الهدف الأول للهلال في الدقيقة 22 بتسديدة قوية سكنت الشباك، قبل أن يضيف البرازيلي مالكوم الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بتصويبة متقنة من خارج المنطقة.

بهذا الانتصار، حصد "الزعيم" أول ثلاث نقاط في مشواره بالدوري، فيما ظل الرياض في المركز الأخير دون رصيد.

وعقب المباراة، ظهر مقطع فيديو أظهر توجه علي البليهي إلى سالم الدوسري مطالبًا إياه بعدم دخول غرفة الملابس سريعًا، والبقاء مع اللاعبين لتحية الجماهير، إلا أن الدوسري بدا غاضبًا من الموقف، ليرفض طلب زميله ويتجه مباشرة إلى غرفة الملابس.

ويُعد الدوسري أحد أبرز نجوم الهلال خلال السنوات الماضية، إذ ساهم بأهدافه الحاسمة في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية، ليصبح من القادة البارزين داخل الفريق.

كما افتتح قائد الهلال الموسم الجديد برقم تاريخي مميز، حيث ذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أنه بات أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في ديربيات الرياض بدوري المحترفين برصيد 6 تمريرات حاسمة، متساويًا مع زميليه السابقين محمد البريك وأندريه كاريلو.

ويطمح الدوسري لمواصلة صناعة الأرقام القياسية، بعدما أنهى الموسم الماضي متصدرًا قائمة أفضل صانعي الأهداف في الدوري بـ15 تمريرة حاسمة.