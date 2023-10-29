اختطاف والِدَي لويس دياز نجم ليفربول في كولومبيا

تعرَّض والِدا النجم الكولومبي لويس دياز، لاعب ليفربول الإنجليزي، للاختطاف، مساء السبت، إذ قام مجهولون يقودون دراجة نارية باعتراض سيارتهما واختطافهما، وذلك في مسقط رأسه بمقاطعة بارانكاس الكولومبية.

ووفقًا لِما ذكره الإيطالي فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" نقلًا عن الإعلامية الكولومبية فيكي دافيلا، عبر حسابها على منصة "إكس"، فإن الحادثة قد تمت قبل ساعات، ما دعا الشرطة الكولومبية لتكثيف حملاتها لضبط الجناة وتحرير المختطفين.

ثم أوضحت دافيلا في تغريدة أخرى، أن "الشرطة الكولومبية تمكنت بالفعل مِن تحرير والدة دياز من الخاطفين وذلك في ظل الاهتمام والتفاعل الكبير منذ وقوع الحادث وجار العملُ لتحرير والده أيضًا".