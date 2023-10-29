اختطاف والِدَي لويس دياز نجم ليفربول في كولومبيا
تعرَّض والِدا النجم الكولومبي لويس دياز، لاعب ليفربول الإنجليزي، للاختطاف، مساء السبت، إذ قام مجهولون يقودون دراجة نارية باعتراض سيارتهما واختطافهما، وذلك في مسقط رأسه بمقاطعة بارانكاس الكولومبية.
ووفقًا لِما ذكره الإيطالي فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" نقلًا عن الإعلامية الكولومبية فيكي دافيلا، عبر حسابها على منصة "إكس"، فإن الحادثة قد تمت قبل ساعات، ما دعا الشرطة الكولومبية لتكثيف حملاتها لضبط الجناة وتحرير المختطفين.
ثم أوضحت دافيلا في تغريدة أخرى، أن "الشرطة الكولومبية تمكنت بالفعل مِن تحرير والدة دياز من الخاطفين وذلك في ظل الاهتمام والتفاعل الكبير منذ وقوع الحادث وجار العملُ لتحرير والده أيضًا".
وذكرت تقارير إعلامية محلية أن لويس مانويل دياز وسيلينيس مارولاندا كانا في محطة وقود في منطقة لاغواخيرا عندما اختطفهما مسلحون على دراجات نارية.
وقال مدير الشرطة الجنرال ويليام سالامانكا، إنه نشر أفراد الشرطة الأخرى في المنطقة للتعامل مع القضية.
وقال سالامانكا في تصريحات لوسائل الإعلام: "الشرطة منخرطة بالفعل، في الوقت الحالي، في وضع نقاط تفتيش وتحديد هوية الأشخاص الذين يستقلون دراجات نارية ومركبات الخدمة العامة الخاصة لاستعادة الشخصين المختطفين، والد ووالدة لاعب كرة القدم لويس دياز".
ولم يعلق جناح ليفربول ومنتخب كولومبيا البالغ من العمر 26 عامًا على الأمر، حتى الآن، فيما أكدت تقارير غيابه عن الفريق في مواجهة نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم الأحد.
ولعب دياز 43 مباراة مع كولومبيا وانضم إلى ليفربول العام الماضي قادمًا من بورتو.