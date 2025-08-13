بسبب التحكيم.. تشواميني يحرج نجم برشلونة على الهواء (فيديو)

أحرج الفرنسي أوريلين تشواميني، نجم ريال مدريد، مواطنه جول كوندي، لاعب برشلونة، بشدة على الهواء، خلال حلولهما ضيفين عبر بث مباشر مع اليوتيوبر الشهير "زاك ناني" للحديث عن استضافة فرنسا لبطولة دوري الملوك، والتي تم ابتكارها منذ أعوام عن طريق الإسباني جيرارد بيكيه، نجم البارسا السابق، ولاقت تفاعلاً وصدى كبيراً ومشاركة ضخمة من نجوم العالم.

وتشواميني وجول كوندي – خصمان في ريال مدريد وبرشلونة – سيتحدان الآن كرؤساء مشاركين لنادٍ في دوري الملوك الفرنسي، كما أُعلن مؤخراً، وسينضم إليهما الحارس الفرنسي مايك ماينان.

وهناك فريق آخر سيقوده أمين ماتيو، أحد أكثر صانعي المحتوى شعبية في العالم الناطق بالفرنسية، إلى جانب لاعبي كرة القدم السابقين سمير نصري وجيريمي مينيز.

وكان كوندي يتحدث عن أن البطولة بها أزمات تحكيمية كثيرة وناقش هذا الأمر مع المسؤولين بها، قائلًا: "بشكل عام هناك حالات تحكيمية غير مفهومة، وهذه الأخطاء تكلفنا أهدافًا بشكل مباشر".

وهنا قاطعه نجم ريال مدريد، قائلًا: "حين تقول نحن، هل تتحدث عن برشلونة أم دوري الملوك؟".

وهنا شعر كوندي بالإحراج، كما أن زاك ناني قاطعه قائلاً: "أنت مجنون"، وانفجر الجميع في الضحك، ليستدرك تشواميني سريعاً الموقف، قائلاً: "اسمعوا، أنا أمزح فقط، أمزح، هذه مجرد دعابة، أردت فقط تحريك التفاعل والحديث مع الجماهير التي تتابعنا بشكل مباشر من أجل التسلية فقط، لم أقصد أي شيء، نحن نتحدث عن دوري الملوك فقط".

وقال كوندي: "لو رددت عليك سأكون في مشكلة كبيرة، كما يردد دائماً المدرب جوزيه مورينيو".

ويلعب ريال مدريد مع أوساسونا مساء يوم 19 أغسطس الجاري، على ملعب سانتياغو بيرنابيو، ضمن مباريات الجولة الأولى لبطولة الدوري الإسباني، فيما يلاقي برشلونة نظيره ريال مايوركا يوم السبت 16 أغسطس.

وتمكن برشلونة من التتويج بلقب الدوري الإسباني 2024-2025، بعدما خسر اللقب في الموسم السابق لصالح غريمه الأزلي ريال مدريد.